Pontevedra se vuelca con un turista alemán que había perdido a su perra

A pesar de que no habla español ni inglés, Gunter logró conmover con su mirada a más de 90 voluntarios que a lo largo de los últimos días organizaron batidas por distintas zonas entorno al parque de caravanas en el que se hospedaba esta familia.

Una familia de dos, Gunter y Molly. Juntos llevan 4 años, desde que este alemán de 76 años adoptase a su gran compañera en Bulgaria. Juntos recorren el mundo en su autocaravana, juntos llegaron hasta Galicia en esta última aventura. Hicieron parada en Pontevedra antes de llegar a Santiago y su intención era continuar después hasta Portugal.

El día del cumpleaños de Gunter, Molly desapareció

La mala fortuna hizo que justo el día del cumpleaños de Gunter, Molly se escapase. Un gran susto debido a un fuerte ruido hizo que la perra saliese corriendo sin mirar atrás. Lógico, teniendo en cuenta el difícil pasado que lleva a sus espaldas.

Desde ese instante, los ojos de Gunter se apagaron. El hombre aseguraba que no se iría de la ciudad sin su compañera, y esa devoción, unida a su soledad, emocionó a decenas de personas que se lanzaron a ayudarle.

'Adopciones Galicia' organizó batidas durante varios días, a la vez que prestaron apoyo a un desolado Gunter al que incluso le llevaban comida para asegurarse de que ingería algo.

El momento del reencuentro

Comida procedente de la caravana para que ella reconociese el olor, e incluso grabaciones con la voz de Gunter para que se acercase, se intentó de todo. Y mereció la pena.

La última de las batidas tuvo lugar este domingo. A pesar de las inclemencias del tiempo, los voluntarios no lo dudaron. Gracias a las informaciones de vecinos y transeúntes habían conseguido cercar una zona donde posiblemente se encontrase Molly.

Gunter movió su caravana hasta este lugar, el Pontillón do Castro, un embalse a las afueras de Pontevedra, para que la perra viese a su dueño y dejase que la cogieran. La estrategia dio resultado y tuvo lugar el reencuentro.

El vídeo deja poco lugar a dudas. 'Thank you, thank you', repite Gunter. Y seguro que Molly piensa algo similar.

