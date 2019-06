Polémica en redes sociales: ¿Es la Selectividad más fácil en Canarias?

La polémica se ha desatado en las redes sociales después de que varios usuarios afirmasen que la Selectividad en Canarias es mucho más sencilla que en el resto de comunidades. El tuit de un joven, bajo el usuario @EzDut, ha sido uno de los primeros en alimentar las críticas al publicar un examen de matemáticas de 2015-16 en Canarias.

"Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta? Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina", escribía el joven el pasado 2 de junio. Tras su mensaje, las críticas a la Selectividad en las islas se han desatado.

Los siguientes exámenes corresponden a las pruebas de las principales asignaturas realizadas el año pasado en Canarias. Comprueba si realmente son más fáciles que los del resto de comunidades: