Piden 5 años y medio de cárcel para un militar por supuestos abusos sexuales a la hija de su pareja en Jaén

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un militar de 39 años. Este hombre está acusado de abusar sexualmente de la hija de la que fuera su pareja, cuando la niña tenía 14 años. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden cinco años y medio de prisión como presunto autor de un delito de abuso sexual continuado,. Además, solicitan una indemnización para la menor de 10.000 euros.

Por otro lado, la menor ha declarado por videoconferencia y ha relatado que, cuando tenía 14 años y su madre mantenía relaciones con el acusado, con quien tiene un hijo, la sometió hasta en dos ocasiones a diversos tocamientos de índole sexual.

Además, la joven ha señalado que en un primer momento se lo contó a sus amigas, pero finalmente acabó contándoselo a los abuelos paternos. Estos fueron quienes finalmente destaparon el supuesto caso de abuso ante los padres, como primer paso a la interposición de la correspondiente denuncia, la cual fue presentada en diciembre de 2020.

La declaración de la víctima

"No quería quedarme a solas con él, pero me tenía que quedar", ha asegurado la joven ante el tribunal, al tiempo que ha reconocido que su relación con el acusado nunca fue buena porque "no me gustaba y lo veía mala persona".

En su defensa ante las acusaciones, el militar ha dicho que "todo es mentira" y que la niña "siempre ha mentido mucho". Era "muy fría y mentirosa", ha afirmado el acusado, al tiempo en el que ha subrayado que él "nunca" se quedó a solas con la pequeña. Respecto a esos hechos, la madre de la menor ha precisado que la niña "no se quedó a solas con el acusado, salvo en momentos puntuales en los que tenía que salir a comprar algo o entrar a la ducha".

Las profesionales de la Fundación Márgenes y Vínculos han declarado como peritos que el testimonio de la menor es "creíble" y que la sintomatología que presentaba la menor en el momento de la exploración psicológica era "compatible con haber sufrido violencia sexual". Según información recogida por Europa Press, estos han descrito que, en un primer momento, la madre y la familia materna no creían a la menor, lo que suponía para la niña una mayor presión. A pesar de ello, el informe psicológico sostiene el relato de la niña cuando narraba los dos episodios de abusos protagonizados presuntamente por el acusado.

Prisión y libertad vigilada

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado que se le impongan seis años de libertad vigilada que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, consistente en la obligación de participar en programas de educación sexual e inhabilitación especial para cualquier oficio o profesión, sea retribuido o no, que suponga contacto regular con menores de edad por un tiempo superior a cinco años al de la pena privativa de libertad.

Con ello, también piden la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor durante siete años por encima de la pena privativa de libertad que resulte impuesta. A esto, la defensa ha abogado por la libre absolución al entender que no ha quedado acreditada la existencia de abusos, actuando así la menor a causa de "la ira" y "el coraje" que le tiene al acusado.

Ya había sido juzgado antes por hechos similares

Esta no es la primera vez que el hombre es juzgado por delitos sexuales. El acusado fue juzgado el pasado mes de octubre por la misma sección de la Audiencia de Jaén tras ser acusado de violar a su prima hermana desde que esta tenía nueve años y durante siete años consecutivos. En esta causa resultó absuelto, aunque la sentencia se encuentra actualmente recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.