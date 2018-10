Cientos de pasajeros se quedan atrapados durante 12 horas en un tren Barcelona-Cartagena por la gota fría

tardaron 14 horas en llegar a su destino

Debido al fuerte temporal Renfe decidió cortar las vías a la altura de Vinaroz (Castellón) ayer a las 17.30 horas afectó durante 12 horas a un total de 15 trenes regionales y AVE que realizaban su recorrido por el corredor del Mediterráeo. Uno de esos trenes, en el que viajaban 300 personas, se quedó atrapado. Aunque se habilitaron autocares los pasajeros no pudieron ser evacuados ya que los autocares que habilitó Renfe para ello no pudieron llegar a la estación, ya que la lluvia había anegado la rotonda de acceso y no podían circular.