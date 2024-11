¡Ojo! Alertan de falsas multas de tráfico con un código QR en Santa Cruz de Tenerife

Prácticamente cada semana las autoridades alertan de nuevos timos y estafas. Están a la orden del día en España. Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional alertan a la población de las artimañas que usan los ciberdelincuentes para cometer sus fechorías. Ahora, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha lanzado una alerta sobre la colocación de falsas multas de tráfico en vehículos estacionados en la vía pública en las que se adjunta un código QR para acceder a la misma.

Avisan de que en el caso de que aparezcan esas multas en el parabrisas, aconsejan no escanear ese código QR ante la probabilidad de que se trate de un fraude. Incide la Policía en que este documento no es oficial, por lo que no debe darse ninguna validez al mismo. En las falsas multas se puede leer: "Vehículo en infracción. Usted se estaciono (sic) mal. Para ver su multa escanee el código QR".

Últimamente varios medios locales en Argentina, Paraguay o Chile han publicado en redes sociales advertencias similares sobre este tipo de prácticas ilícitas. En estas informaciones advierten de que en caso de escanear el código QR, las personas detrás de esta estafa acceden a los datos del móvil de sus víctimas.

¡Mucho cuidado con la estafa del Bizum inverso! La Guardia Civil pide atención

La Guardia Civil avisa también de una estafa del Bizum inverso. "Los estafadores lo usan en la compra y venta de artículos de segunda mano", precisan los agentes, y advierten que "para no caer en la trampa", hay que tener en cuenta que "para recibir dinero nunca tienes que aceptar".

Este timo consiste en falsas demandas de pago por parte de los estafadores a sus víctimas, a las que les llevan a error por creer recibir una cantidad de dinero y sin embargo, están realizando un pago. Quizá no estés al tanto de ello, pero la conocida plataforma de envío de dinero está siendo utilizada por los delincuentes para llevar a cabo estafas a los usuarios, solicitándoles dinero. Los usuarios, a veces por desconocimiento o por simple despiste, aceptan esa solicitud al pensar que la operación es para recibir una cierta cantidad de dinero, cuando la realidad es que se trata de un pago.

En Bizum es posible tanto enviar como solicitar dinero, de ahí la importancia de saber cómo usar la aplicación móvil para evitar ser víctimas de este tipo de estafa. Una manera fiable para evitar ser víctima de estos pagos fraudulentos es tener bien claro la diferencia de un pago y un cobro. Es decir, si se realiza una transferencia de dinero a través de esta aplicación, siempre se pedirá la autorización del usuario, incluso con código de verificación, según la entidad bancaria. Pero, si se realiza un ingreso por otra persona, nunca pedirá esta autorización.

