Nuria Jordá sufre un grave accidente con una moto de nieve en Laponia

La influencer Nuria Jordá, conocida por compartir su experiencia con la disfagia, ha sufrido un grave accidente en Laponia mientras disfrutaba de un viaje con amigos. Durante un paseo en moto de nieve por el Círculo Polar Ártico, la joven de 23 años perdió el control del vehículo y se estampó contra un árbol, sufriendo una fuerte contusión en la cadera.

Jordá, que ha enfrentado múltiples dificultades de salud en los últimos años, se recupera ahora en un hospital tras haber sido estabilizada por los servicios médicos. "Todavía no puedo mover la pierna derecha", ha contado en sus redes sociales, donde ha compartido su experiencia y el impacto del accidente en su estado físico.

"Me estampé contra un árbol y me lo clavé en la cadera"

El incidente ocurrió en la última curva del recorrido, justo antes de aparcar. Según relató la propia influencer, ella viajaba como pasajera mientras su amiga Martina conducía la moto de nieve. Sin embargo, al intentar girar, el vehículo no respondió correctamente y siguió recto, provocando el choque contra un árbol.

"Era la primera vez que manejaba una moto de nieve. Yo iba detrás, mi amiga Martina conducía, y en la última curva la moto no pudo girar. Como iba inclinada para tomar la curva, directamente me estampé contra un árbol. Me lo clavé a la altura de la cadera, me llevé ramas conmigo (incluso llegué con algunas de ellas al hospital) y todo fue rapidísimo", explicó en su última publicación.

El impacto la dejó inmovilizada sobre la nieve y, mientras esperaba la llegada de la ambulancia, comenzó a sufrir hipotermia. "Caí a la nieve y me asusté mucho porque no sentía ninguna parte de mi cuerpo. Las piernas se me agarrotaron y los sanitarios tuvieron que movilizármelas. Sentí mucho dolor. Tiemblo de acordarme", añadió.

Tras ser trasladada al hospital, Jordá recibió atención médica inmediata. Aunque en un principio perdió la movilidad de ambas piernas, en las últimas horas ha experimentado mejoría. "Ya puedo mover la pierna izquierda, pero la derecha todavía no me ha reaccionado del todo", ha informado. A pesar del dolor y la contusión, su pronóstico es positivo y su familia ya está al tanto de lo sucedido.

A través de sus redes sociales, ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha asegurado que, más allá del accidente, guarda un recuerdo especial del viaje. "Lo bonito que es el paisaje es lo que me quiero llevar de esta experiencia", ha expresado.

Una historia de superación

La vida de Nuria Jordá ha estado marcada por desafíos. Tras un accidente de tráfico en el que perdió a su perro, le detectaron un tumor carotídeo que la llevó a una cirugía complicada. Durante la operación, sufrió una complicación que derivó en disfagia, una enfermedad que le impide tragar incluso su propia saliva.

Pese a estas dificultades, ha conseguido recuperar parte de su independencia y seguir adelante con sus proyectos. Recientemente, anunció su mudanza a Irlanda, donde planeaba comenzar una nueva etapa. Este accidente supone un nuevo obstáculo en su camino, pero su evolución favorable indica que, una vez más, logrará salir adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com