Nueva pelea por la retirada de lazos amarillos: "A mí no me tape la boca"

EN UN MUNICIPIO CATALÁN

La página de Facebook de Tabarnia ha difundido un vídeo en el que se ve como un hombre se encara a una mujer que estaba retirando lazos amarillos en una calle. El hombre recrimina a la mujer que quite los lazos argumentando que es su pueblo. Posteriormente, siguiere a la mujer que si quiere poner una bandera española "que la ponga" pero que no quite los lazos.