Las novatadas constituyen un motivo de expulsión en la Universidad de Santiago Compostela

El pasado 30 de marzo, el Consello de Goberno da USC, aprobó el nuevo Regulamento de Convivencia, que entró en vigor el pasado 3 de abril, y que condena las novatadas como sucesos 'graves' o 'muy graves'. La realización de dichas actividades podrá ser castigada con la expulsión de la universidad por un periodo de tiempo comprendido entre un mes y tres años, según recoge el nuevo Regulamento.

"A mí me parece bien, son una locura y además tiene un rollo clasista que a mí no me va nada", dice Alba, estudiante de periodismo en la USC. "Yo no tuve que hacer novatadas por que no viví en residencia ni Colegio Mayor, pero tampoco las hubiese hecho, me parecen denigrantes", continúa.

La sanción mínima será la correspondiente a una falta 'grave' de un mes de expulsión, será la correspondiente a una falta 'grave' y en ningún momento podrá darse durante la época de evaluación final y de matrícula. En cuanto a las faltas consideradas 'muy graves' se incluyen las conductas vejatorias hacia la dignidad de una persona, entre las que también se incluye el acoso por razones de sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género o religión, entre otras. Cualquiera de estas prácticas serán condenadas desde la organización interna con la expulsión de la universidad hasta durante tres años.

Mediación de conflictos

El mediador entre los conflictos que puedan suceder será la Comisión de Convivencia que estará conformada por nueve miembros, habiendo siempre una presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Serán designados tres representantes del equipo docente, tres del personal técnico y tres estudiantes de la USC, y su objetivo principal será el de actuar como mediadores para resolver un conflicto, siempre que este no constituya un acto delictivo. Cabe destacar que su naturaleza es voluntaria y se llevará a cabo siempre que ambas partes estén de acuerdo en la mediación del conflicto, teniendo un plazo de hasta dos meses para recurrir a este mecanismo.

Esta propuesta nace de la necesidad de presentar la universidad y sus alrededores como un punto seguro, lejos de discriminaciones de cualquier tipo. Por ello, las conductas vejatorias que, en la mayor parte de los casos envuelven a las tradicionales novatadas serán firmemente perseguidas.