Noticias de hoy, lunes 7 de abril de 2025

El desplome de las bolsas asiáticas, la reunión de urgencia de la UE, la convocatoria de Feijóo con los sectores afectados por los aranceles, la 'tractorada' que llega a Bruselas o la entrevista de Mbappé, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 7 de abril de 2025.

Bolsas asiáticas

Los mercados asiáticos se están hundiendo. La bolsa japonesa ha caído más de un 6%; la de Taiwán, un 10%. Mientras Trump añade más incertidumbre a bordo del Air Force One, insiste en que está dispuesto a negociar los aranceles.

Reunión UE

Europa se mueve: hoy reunión de urgencia de los ministros de comercio comunitarios. Von der Leyen se muestra firme: la Unión Europea está preparada para responder y lo podría hacer esta misma semana.

Franja de Gaza

Ataque a pocos metros del hospital Al Aqsa en la Franja de Gaza. Es uno de los múltiples bombardeos de Israel en las últimas horas. Por su parte, Hamás ha lanzado decenas de cohetes sobre territorio hebreo. Mientras, Macron en su visita al Cairo donde hoy se inicia una nueva Cumbre sobre la situación en Gaza.

Marine Le Pen

Arropada por más de 3.000 seguidores, Marine Le Pen insiste en que su condena por malversación es una decisión política, no de justicia. Se ha presentado como víctima y ha cargado contra los magistrados. Le Pen está inhabilitada para optar a la presidencia gala.

La 'tractorada' llega a Bélgica

Ya están en Bélgica tras recorrer con sus tractores 2.000 kilómetros. Hoy sus reivindicaciones para el campo llegan a Bruselas, al corazón de la Unión Europea, al Parlamento Europeo. Nosotros les hemos acompañado en todo este trayecto desde que salieron hace siete días de Extremadura.

Entrevista Mbappé

Arden las redes con la primera entrevista en una televisión española de Mbappé. Ha sido en laSexta y ha tocado todos los temas. Aclara que su madre no es su representante, que no ha sufrido un trastorno de salud mental, que no tiene miedo a dar su opinión y que intenta llevar una vida normal. Y que por supuesto, le encanta España.

