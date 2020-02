Los niños y los adolescentes son los más resistentes al coronavirus ya que solo el 2% de los casos confirmados corresponden a menores y, en cuanto a muertes, no se ha producido ninguna en niños y tan solo una en adolescentes. Por el momento, los expertos desconocen el porqué de esta situación.

Este estudio realizado por el Centro chino para el control y prevención de enfermedades demuestra que la incidencia de casos de niños que oscilan entre los cero y los nueve años no llega al 1% y en el caso de los adolescentes entre 10 y 19 años supone tan solo un 1,2%. En el caso de las muertes, tan solo se ha registrado una mientras que en menores de nueve años, no se ha contabilizado. ¿Por qué se da este fenónemo? Los expertos todavía desconocen los motivos, pero lo que sí demuestran los datos es que los niños se están contagiando mucho menos y de una forma mucho más leve. Además de ello pueden no desarrollar síntomas por lo que no es necesario que vayan al médico o sean ingresados.

De hecho, si lo comparamos con los datos de los contagiados por el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, se mantiene esta tendencia. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el SARS contabilizó 135 casos pediátricos pero en ningún momento se produjo ninguna muerte. Es más, los niños menores de 12 mostraron menos probabilidades de necesitar tratamiento hospitalario a lo largo de toda la epidemia del SARS. En resumen, en China se han registrado casi mil casos de infección por coronavirus en menores, lo que supone un 2%, con lo cual el 98% restante afecta a personas de cualquier edad mayor de 20 años. Mientras, las franjas de edad más afectadas son las de 40 a 70, que concentran casi el 60% de los casos.

No obstante una noticia muy positiva es que el pico de la enfermedad se produjo el pasado 25 de enero y desde entonces el número de nuevos contagios se ha reducido progresivamente. Este estudio cerró sus datos el pasado 11 de febrero, pero desde esa fecha ya se ha confirmado que China ha sido capaz de contener el virus.

Casi el 33% de los fallecidos no tenían patologías previas

Este estudio chino al que se han analizado los casos clínicos de 72.314 ha revelado un importante dato y es que el 32,8% de los fallecidos por coronavirus no padecían ninguna enfermedad previa por lo que no se cumple del todo la idea de que sean las personas ancianas las que estén, en China, falleciendo más por este virus. Según los datos, es verdad que los índices más altos de mortalidad se concentran en personas mayores con un 50% en pacientes que tienen más de 70 años. Por otro lado, el 19% de las muertes han afectado a personas de entre 20 y 60 años. Sin embargo, es importante recordar que la situación sanitaria en China no es similar a la que existe en nuestro país.

Además de ello, el informe identifica el riesgo que existe de complicaciones en función de la enfermedad previa que se padezca y establece que el mayor peligro se encuentra en los enfermos de patologías cardiovasculares con un 10,5% seguidos de los enfermos de diabetes (7,3%).

Aunque es importante recordar, y también se recoge en el estudio, que el 81% de los casos confirmados se han tratado de casos leves que, como mucho, han desarrollado una neumonía o una neumonía leve. Por lo que tan solo el 14% han sido graves y han presentado dificultades principales. Finalmente, el 5% han sido críticos.

Más hombres fallecidos que mujeres

Los datos tomados en China demuestran también que hay más números de hombres fallecidos que de mujeres a pesar de que el número de contagios de ambos sexos es prácticamente similar. Concretamente, en China han fallecido un 64% de hombres frente a un 36% de las mujeres.

Aunque aún no está demostrado que el coronavirus afecte más a los hombres que a las mujeres pero también podrían influir que entre la población china los hombres fuman mucho más que las mujeres por lo que son más propensos a sufrir complicaciones respiratorias graves.