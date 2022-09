La mujer sin protección por el cambio de género de su presunto maltratador: "Me amenazó con pincharme hormonas mientras dormía"

Un hombre consiguió eludir una denuncia por violencia de género porque cambió de sexo. Hoy hemos hablado con su presunta víctima. En declaraciones, en exclusiva, a Antena 3 Noticias nos ha contado cómo vive. Encerrada en una habitación, con un candado, para que su expareja, no siga agrediéndola. Por eso quiere ocultar su rostro.

Esther, nombre ficticio, dice vivir en un estado de indefensión: "Tengo miedo, vivo encerrada, impotente, desamparada.." La que fuera su pareja durante diez años, inició el tratamiento de cambio de sexo hace dos. "No me gustan las mujeres y yo no tengo por qué mantener ningún tipo de relación sexual con ella", explica Esther.

Su expareja se registra como mujer, en marzo. Y entonces, empieza el acoso: "Cuando yo entraba en el baño se me tiraba encima y me decía, dame un beso..." Esther es denunciada por transfobia. Pero sigue el infierno: "Me hizo una amenaza de que me iba a poner hormonas mientras estaba durmiendo".

En agosto asegura recibir una fuerte paliza. "Era todo el rato empujarme, que me iba a tirar al suelo. Tenía todo el pecho, rojo con sangre...", explica.

La sentencia dice es su expareja pese a vivir juntos y desestima darle protección . "Evidentemente todas las víctimas de violencia de género tienen condicionantes muy parecidos", dice Meritxell Cabezón, abogada de Esther. Las abogadas aseguran estar recibiendo amenazas por defender a esta presunta víctima.

El caso de la víctima

El pasado 15 de agosto, Esther, nombre falso, denunció golpes, insultos y agresiones por parte de su expareja, pero se tramitó por violencia doméstica y no de género porque su expareja se cambió de género. Cuando su ex le dijo que quería cambiarse de género, rompieron la relación y puso un candado en la puerta, aunque relata que en varias ocasiones su ex intentaba tocarla bien en la ducha o en la cama.

El día de la denuncia encontró la cerradura forzada y se produjo una agresión. Por considerarse un conflicto doméstico, se ha rechazado la orden de protección y la de alejamiento. La Ley Trans permite ahora el cambio de género acudiendo al registro civil.