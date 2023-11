La muerte del padre e hijo en Navarra se investiga como caso de violencia vicaria: murieron por los golpes de la caída

Navarra está de luto tras la muerte de un padre y un hijo de 7 años que encontraron muertos a 200 metros bajo un barranco tras denunciar la madre su desaparición. La autopsia preliminar de los cuerpos ha revelado que ambos murieron por los golpes de la caída. Ahora las autoridades descartan de que se trate de un accidente e investigan lo ocurrido en la Sierra de Urbasa como un caso de violencia vicaria.

El padre y la madre del pequeño se separaron hace dos años y medio. Él no lo aceptaba e incluso tuvo un intento de suicidio. La madre, tras dejar a su hijo con el padre el fin de semana por la custodia, descubrió que el lunes no fue al colegio. No había rastro del niño pese a que el mismo domingo la felicitó por su cumpleaños. La progenitora acudió de inmediato a las autoridades a denunciar la desaparición.

Tras interponer la denuncia, se montó un amplio operativo de búsqueda para dar con el padre y el hijo conformado por efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Foral y Guarderío de Medio Ambiente. Finalmente, el martes un helicóptero avistó los cuerpos de ambos bajo el precipicio.

Investigación en curso

Antes de localizar los cadáveres, las autoridades encontraron el coche del padre al borde de uno de los barrancos de la sierra. En el interior del vehículo se encontraban las llaves del coche, un teléfono móvil y los abrigos de ambos. Los efectivos tuvieron que izar los cuerpos a 200 metros y los trasladaron en helicóptero al Instituto Anatómico Forense de Pamplona.

Los vecinos se encuentran consternados: "Estaba todo el mundo llorando". El padre, según afirma un vecino, "estaba con depresiones". El entorno dice que no superaba la separación. Otro vecino, roto y entre lágrimas, ha dicho que "no la ha matado a ella pero la ha matado en vida". Vecinos de las localidades en las que vivían el padre y el hijo se han concentrado para arropar a la familia.

Se investiga como violencia vicaria. El vicepresidente del Gobierno Foral, Félix Taberna, aseveró que no se puede atribuir "todavía" a la violencia "machista o vicaria" al estar en el inicio de una investigación bajo secreto de sumario. "Cuando tengamos ya los datos suficientes el Ayuntamiento de Estella activará el protocolo contra la violencia machista", agregó.