Muere aplastada una mujer por el hundimiento del techo de su vivienda en Calahorra, La Rioja

En la pasada tarde del lunes, falleció una mujer aplastada en Calahorra (La Rioja), por el derrumbamiento del techo de la habitación de la vivienda en la que se encontraba durante el suceso. El domicilio de la víctima está situado en el casco antiguo de la ciudad. Al parecer se encontraba en buenas condiciones, sin embargo, el edificio que se encuentra anexado, se había declarado en ruinas previamente, tal y como informó la alcaldesa, Mónica Arcéiz.

Los servicios de emergencia y los bomberos del municipio se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde encontraron el cuerpo de la mujer. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios y las labores de rescate de los bomberos, no se pudo hacer nada más que confirmar el fallecimiento. Fue la policía judicial la que se encargó del levantamiento del cadáver.

La mujer era jornalera

La mujer no era una vecina habitual de la zona y no estaba empadronada en el municipio riojano. Era jornalera y se encontraba realizando laboral en el campo, al igual que las otras cinco personas con las que convivía. Al parecer, los compañeros de vivienda salieron a trabajar de madrugada y se extrañaron de que la mujer no se personara en su puesto de trabajo.

El edificio que cuenta con tres plantas, ha tenido que ser desalojado por motivos de seguridad. Los compañeros de la víctima, así como el resto de vecinos, han sido realojados en hoteles y en el Albergue Juvenil, hasta que se terminen las labores de valoración técnica del edificio. En total son 13 personas las afectadas por el accidente.

Se ha abierto una investigación para poder esclarecer las causas del accidente que ha causado una grave pérdida para los familiares de la víctima.