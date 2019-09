El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, asegura que la prohibición del móvil en colegios públicos y concertados es una de las 155 medidas pactadas con Ciudadanos.

Ossorio asegura que se trata de una medida que estaba en su programa de Gobierno y recuerda que ya está implantada en otras comunidades como Galicia y Extremadura, además de en otros países como Francia.

"Vamos a prohibirlos en las aulas siempre que no se utilicen con fines didácticos", recuerda y afirma que según un estudio esta medida "beneficia más a los alumnos que tienen más problemas en el estudio".

“Aunque no nos gusta prohibir, no podrán usarse salvo que el profesor los quiera utilizar como medida didáctica. Hay un estudio que demuestra que los alumnos con problemas de aprendizaje mejoran sus resultados académicos. Un 15% de los estudiantes reconocen que se distraían con él. Además, pueden ser fuente de acoso” ha añadido el consejero.

De momento, no hay fecha de implantación. En España no existe un marco específico que regule la utilización de los dispositivos móviles personales en el aula, ni estatal, ni autonómico. Actualmente la mayoría de los colegios e institutos no dejan utilizarlos en horario lectivo.