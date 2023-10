Semana de misas y homenajes a las víctimas del incendio de Murcia: "Hay jóvenes que tienen miedo a salir"

Este domingo 8 de octubre se ha cumplido una semana del trágico incendio en la discoteca Teatre, Murcia, que se cobró la vida de 13 personas. Desde entonces, los actos de recuerdo se suceden en la localidad y esta tarde se celebrará una misa por los fallecidos, además de numerosos actos de recuerdo a las víctimas.

Una misa y diferentes homenajes en recuerdo a las víctimas

La celebración litúrgica tendrá lugar al aire libre esta tarde en los alrededores de la mencionada discoteca. A este homenaje se suman otras acciones que se han celebrado durante todo el fin de semana, como concentraciones, entierros y una marcha silenciosa.

Este lunes la policía vuelve al trabajo

Mientras tanto, las investigaciones avanzan, este mismo lunes la policía científica retomará el trabajo de campo para esclarecer cuáles fueron las causas exactas que originaron el incendio. Es ahora, después de la tragedia, cuando se están incrementando las inspecciones en los locales: ya se han cerrado siete. Además, esto ha provocado un efecto dominó en otras ciudades de España dónde se está siendo más exhaustivo con la vigilancia de los locales.

Ya ha pasado una semana del incendio de las discotecas y en Murcia no quieren olvidar lo que pasó para que no se vuelva a repetir algo así: "Queremos recordar a esas 13 personas que perdieron la vida pero también brindar nuestro apoyo a todos los familiares y amigos", asegura Rebeca Pérez, vicealcaldesa de Murcia.

Durante toda la semana han surgido diversas concentraciones frente a las discotecas y hoy domingo ha tenido lugar una manifestación que ha recorrido las calles de la ciudad: "Que los afectados vean que su comunidad está con ellos", dice Verónica Bercenilla, presidenta de la asociación venezolana de Murcia. "Hemos puesto una velita en recuerdo de las personas fallecidas", contaba otra mujer.

Fue una tragedia que a algunos les ha marcado para siempre: "Tengo amigos y conocidos que han pasado por esos momentos y que todavía no han salido de sus casas porque dicen que es un momento difícil de superar", "he intentado salir pero he dicho 'uy, y si me pasa lo de Teatre'", dicen varios ciudadanos.

"Hay jóvenes que ya no salen porque no se fían del local"

Después de lo ocurrido, la Policía ha intensificado las inspecciones de locales y ha terminado clausurando algunos que no cumplían las normas: "Hay gente que no sale porque ya le da miedo, no se fían de las discotecas". El objetivo es garantizar la seguridad en los establecimientos de ocio de la ciudad.

Un cortocircuito, la principal hipótesis

De momento, la principal hipótesis de lo que provocó el incendio es un cortocircuito en uno de los locales de ocio. El fuego se propagó con mucha rapidez y los edificios colapsaron rápidamente.

La Policía científica se ha hecho cargo de la investigación, aunque señalan que no podrán trabajar en condiciones hasta que se enfríe la zona y sea reforzada de tal forma que se garantice la seguridad de quienes caminen por el interior de los locales. La investigación sobre el origen de las llamas se podría prolongar varios meses.