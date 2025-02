Mazón afirma ser "un daño colateral de las excusas del Gobierno" y niega que estuviese incomunicado el día de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que se siente como "un daño colateral" tras la devastadora DANA que golpeó el sur de Valencia el pasado 29 de octubre. En un desayuno informativo, ha negado haber estado incomunicado aquella tarde y ha defendido que atendió hasta 16 llamadas desde las 17:35 horas.

Mazón ha explicado que aquel día asistió a una comida de trabajo con una periodista, pero ha desmentido que, tras el almuerzo, estuviera aislado. "Es falso que estuviera incomunicado. A las 17:37 hablé con la consellera, y después volví a llamarla varias veces, además de enviar múltiples WhatsApps", ha asegurado. El presidente autonómico ha hecho estas declaraciones en un acto en Madrid, acompañado por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Críticas al Gobierno central

Mazón ha reconocido que, en los primeros momentos de la catástrofe, llegó a "arrastrarse" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para defender los intereses de los valencianos. Sin embargo, ha acusado al Ejecutivo de lanzar una campaña contra él y su gobierno en lugar de centrarse en la reconstrucción. "Lejos de asumir sus errores, el Gobierno activó una campaña contra mí y la Generalitat. Pero yo no soy una víctima, sino un daño colateral de las excusas del Gobierno", ha afirmado.

Retraso en las alertas

Uno de los puntos más polémicos fue la tardanza en enviar la alerta a los teléfonos móviles. Mazón ha señalado que el retraso se debió al "completo silencio" de la Confederación Hidrográfica del Júcar. "No podíamos haber avisado del desbordamiento del Barranco del Pollo en Paiporta o Catarroja porque la Confederación no nos informó del riesgo", ha declarado. Según él, el único aviso que recibieron fue "un email entre cientos".

El presidente autonómico ha explicado que en la tarde del 29 de octubre "no llovió en Paiporta", por lo que la Generalitat no tenía indicios de que la crecida del barranco fuera a causar estragos. "Cuando enviamos la alerta, avisamos de una posible rotura de una presa, sin saber que el barranco ya había arrasado la zona", ha añadido.

Emergencia y recursos: una disputa política

Mazón también ha respondido a las críticas sobre por qué la Generalitat no declaró la Emergencia de nivel 3. Según él, esta medida solo cambia quién lidera la respuesta –pasando de la Generalitat al Gobierno central–, pero no influye en la cantidad de recursos que deben destinarse. "Estando en un nivel u otro, el Gobierno debería haber aportado todos los recursos posibles. Pero desde el 30 de octubre decidieron que esto no era la mayor catástrofe natural sufrida en una comunidad autónoma, sino un tablero de juego político para dañar a su rival", ha denunciado.

Mazón critica que la financiación autonómica quede fuera de la agenda

De cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el próximo miércoles, Mazón ha lamentado que no se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica. "Parece que de lo único que se va a hablar es de las exigencias de Puigdemont. Una vez más, estaremos en la agenda que marca el separatismo catalán", ha afirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com