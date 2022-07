La mayor escasez de agua obliga a restringir su uso en plena ola de calor en España

España padece la mayor escasez de agua desde 1995. La prolongadas sequía que estamos sufriendo este año y los repetidos episodios de canícula han puesto en evidencia la importancia de gestionar el agua.

Se despilfarran muchísimos litros de agua, tanto que en numerosas localidades han tenido que cortar el grifo. Las imágenes de humedales casi vacíos o los campos de cultivo totalmente secos empiezan a invadir los paisajes de nuestro país. "Tenemos que cambiar nuestra filosofía de cómo usamos, de cómo manejamos el agua", explica Julio Barea, experto en Agua de Greenpeace.

Esta ola de calor no favorece a quienes viven de la cosecha, ya que la falta de riego natural es alarmante, y el gasto de agua que supone mantenerlo cada vez es mayor. El sol no parece dar tregua y no se sabe cuándo volverá a llover, aunque para recuperar los niveles de lluvia en la península, tendría que llover durante meses, para poder recuperar algo.

Además, Barea alerta de que existen más de un millón de pozos ilegales que todos los años sacan el equivalente del consumo de una población de 18 millones de personas: "Estas aguas las vamos a necesitar en un futuro inmediato sobre todo en las zonas de interior donde no se puede desalar el agua".

En Italia, hace poco, se declaró el estado de emergencia en distintas regiones debido a las inundaciones que se han producido estos últimos meses en la zona del Mediterráneo. En España, terminada la primera semana de julio, los embalses estaban al 45,3%, 10 puntos por debajo de la media de la última década.

La falta de agua en gran parte de nuestro país, sobre todo en la zona rural, provoca que se controle cada vez más su uso. Algunos consejos que la ciudadanía da para no derrochar tanta agua son cronometrarse en la ducha, solo regar las plantas o no dejar el agua correr, entre otras.

Diferencias entre sequía y escasez de agua

La sequía alude a la falta de precipitaciones en una zona determinada por debajo de los niveles medios de referencia. Sin embargo, la escasez hace referencia a la falta de recursos suficientes para satisfacer unas demandas. Mientras que la sequía es un concepto meteorológico, la escasez lo es socioeconómico.