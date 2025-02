Un centenar de incidencias tras una tromba de agua en Málaga: una conductora ha quedado atrapada en su coche

Entre las 7.00 y las 9.00 horas de este lunes 3 de febrero se ha registrado una fuerte tromba de agua en la costa litoral malagueña que ha dejado más de un centenar de incidencias. Muchos conductores que a esa hora se dirigían a sus puestos de trabajo se han visto sorprendidos por las intensas precipitaciones y han vivido momentos complicados.

Es el caso de una mujer que circulaba por la Calle Conrado del Campo en Arroyo de la Miel y se ha visto atrapada en un túnel por una enorme balsa de agua. Afortunadamente, ha podido ser rescatada después de que su coche quedara sumergido en su práctica totalidad.

El 112 también ha recibido múltiples avisos en Torremolinos (Málaga) por anegaciones de calles, sótanos, establecimientos comerciales, plantas bajas de viviendas y edificios, aunque no ha habido que lamentar daños personales. No en vano, la alcaldesa del municipio, Margarita Cid, recomendaba a la comunidad educativa que no asistiera hoy a clase y ha solicitado a los vecinos que extremen la precaución.

Por su parte, la Autovía A-7 a la altura del Faro de Calaburras en Mijas (Málaga), en sentido Cádiz, también ha tenido que ser cortada al tráfico durante unas horas como consecuencia de la acumulación de balsas de agua. Aunque ya se ha reabierto, la DGT recomienda circular con mucha precaución o utilizar vías alternativas.

El Ayuntamiento de Mijas también ha decidido cortar el caso urbano de La Cala de Mijas (Málaga), cerrar los pasos del río y los parques públicos de la localidad para evitar situaciones de peligro.

Se activa el Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones

Las precipitaciones registradas en la provincia de Málaga han llevado al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz a activar el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, Situación Operativa 0.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado el aviso naranja –riesgo importante- por lluvias en las comarcas de Sol y Guadalhorce hasta las 21.00 horas de este lunes. La Aemet prevé precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y avisa que también puede haber tormentas y granizo pequeño.

En la comarca de Ronda, paralelamente, está activado el aviso amarillo -riesgo- en la misma franja horaria, mientras que en la Axarquía hay nivel amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta tres metros y rachas entre 50 y 60 kilómetros por hora.

En el resto de Andalucía, la Aemet tiene vigente el aviso amarillo en el Estrecho de Cádiz por lluvias, y por nevadas en las comarcas granadinas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, además de costeros en su litoral.

Ante los avisos por lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y adoptar algunas pautas de autoprotección que contribuyen a prevenir los riesgos y garantizar la seguridad de todos.

