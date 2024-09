Encuentran un pantalón y una deportiva en la zona donde desapareció un británico por el temporal en Mallorca

El nuevo temporal que azota parte del país ha dejado la peor de las noticias: una persona ha muerto y otra se encuentra en paradero desconocido a causa de las fuertes lluvias que llegaron a Mallorca el pasado miércoles. Emergencias 112 confirmaron la muerte de una excursionista en Torrent de Pareis y la desaparición de su pareja en la misma zona. Aún continúa su búsqueda pero desde la Guardia Civil llegan novedades.

Paco Molina, portavoz de la Guardia Civil en Islas Baleares, cuenta que a primera hora de esta mañana de viernes se han retomado las labores de búsqueda del turista británico de 32 años desaparecido. Unas labores que se han visto reforzadas por el equipo de buzos de la Guardia Civil, que se une a los medios terrestres y aéreos que investigan la zona para poder encontrar al desaparecido.

Respecto a novedades en el caso, Molina señala que "se ha encontrado un pantalón y una deportiva del hombre desaparecido". La zona en la que se ha hecho el hallazgo ha sido más abajo del cauce del torrente. Es decir, más abajo de la zona donde fueron arrastrados por el agua los excursionistas.

La búsqueda se extiende en el tiempo y preocupa que se pueda dar por concluida, sin embargo, el cabo primero señala que "no se han planteado tirar la toalla". "Vamos a continuar y el tiempo que haga falta en principio". Informa que "todavía queda cauce por revisar, ya que es un torrente largo", "tiene muchas pozas con agua muy sucia, por barro, ramas y piedras". En esta línea, los buceadores que se encuentran trabajando para encontrar al británico, "tienen que ir palpando sin ver porque no hay visión bajo el agua y reconociendo poza por poza hasta que se haga todo el recorrido".

Sorprendidos por una tromba de agua

Las fuertes lluvias han provocado que la zona estuviese durante horas en aviso de alerta naranja. Sin embargo, es cierto que algunas zonas resultan más peligrosas que otras. Es el caso de los torrentes. Molina explica lo que les pudo pasar y achaca a que el torrente al que fueron, cuando hay lluvias muy fuertes, se vuelve muy peligroso, tal es el caso. "No sabemos si es que no consultaron el tiempo o hicieron caso omiso a él". Cuando la excursión llegó al cauce "fueron sorprendidos por una tromba de agua". Especifica que se dieron muchas lluvias de mucho agua por minuto y que este torrente "es de paredes muy altas, de 200 metros, estrecho", eso hace que el agua coja mucha fuerza. "Fueron arrastrados por el agua", señala.

No es la primera vez que esto sucede, según cuenta el portavoz de la Guardia Civil que asegura que "por desgracia", están acostumbrados a que cosas así sucedan: "No con siempre con fallecidos, pero sí que hacemos muchos rescates en los torrentes de la isla y en muchos casos es por imprudencia". Un factor que destaca junto con la inexperiencia que hacen un cóctel peligroso: "Gente que no sabe hacer este tipo de deporte, que no está preparada, que no lleva los medios... termina en que tenemos que ir a sacarlos de la zona", afirma.

Otro accidente parecido tan solo dos días antes

Una intensa tromba de agua en Mallorca provocó que los bomberos tuvieran que rescatar a nueve personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en la carretera Ma-5100. Un suceso relacionado con las fuertes lluvias, que en este caso dejaron entre 60 y 80 litros por metro cuadrado.

Los afectados quedaron bloqueado debido a la acumulación del agua, pero afortunadamente todos ellos fueron rescatados sin sufrir daños, aunque en el momento del rescate, algunos se refugiaron en los techos de sus vehículos para poder evitar el agua.

