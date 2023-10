Un maquinista estalla ante viajeros que cruzan las vías: "¡Un poco de respeto!"

Un maquinista de tren explota contra los imprudentes que cruzan por donde no deben y tacha de "una falta de educación y de respeto". Y es que son muchos los que cruzan por el paso a nivel que divide la ciudad cuando las barreras están abajo o el semáforo en rojo.

Todo esto, justo tres semanas después que hayan muerto cuatro jóvenes al ser arrollados por un tren en Montmeló. Las víctimas cruzaron por un paso no autorizado y sin visibilidad, tal y como explicó Renfe.

Algunos maquinistas fueron preguntados por estos hechos y confirmaron que estas irresponsables actitudes se ven a diario: "Lo hacen cuándo y dónde quieren".

Este mismo martes volvió a ocurrir. Unos pasajeros cruzaron las vías en Montcada. Sin embargo, esta vez recibieron una reprimenda por parte del maquinista del tren de la R2 de Rodalies. Hemos podido escuchar esta amonestación gracias a una grabación subida a redes sociales, en la que escuchamos al maquinista quejarse por la megafonía mientras pedía "respeto" a las víctimas que fueron arrolladas por el tren.

Un paso a nivel es un cruce donde pueden llegar a pasar coches, trenes y transeúntes, por ello deben estar muy señalizadas para evitar sustos. Los vecinos de Moncada y Reixach han explicado que las barreras pueden llegar a estar 15 minutos bajadas y eso provoca largas esperas. Por ello, justificaban que en algunos momentos en los que se tenía prisa, cruzaban a pesar de las señales que pedían lo contrario.

Las palabras del maquinista

"Cuatro jóvenes han muerto, un poco de respeto". Así es como el maquinista recriminaba a aquellos que cruzaban las vías sus actos, recordando el último accidente mortal.

Su discurso se ha viralizado en la red social Twitter, ahora llamada X. Sus palabras fueron las siguientes: "Y seguimos cruzando las vías. Me parece una falta de educación y de respeto a las personas que trabajamos aquí", empieza el maquinista. "Y seguimos pasando por delante del tren. ¿Qué hay que hacer? ¿Paro el tren? ¿Llamó a la policía? Un poco de respeto a los muertos. Cuatro adolescentes murieron hace dos semanas. Un poco de respeto", sigue indignado antes de preguntar "¿tanto cuesta esperar dos minutos a que haya pasado el tren?".

Reivindicación conseguida

Después de 179 muertes en las vías de Moncada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Urbanismo ha adjudicado las obras de soterramiento y hará realidad el proyecto que tantos años llevan reivindicando asociaciones vecinales y ayuntamiento.

El alcalde de la localidad, Bartolomé Egea, en declaraciones a Antena 3 aseguraba que no era un "capricho", si no que era por "seguridad". Un logro, que según nos ha explicado, ha sido gracias a la presión de los vecinos y de todos los partidos políticos.

Las reacciones no se han hecho esperar

La mayoría de las respuestas han sido comprensivas hacia el mensaje lanzado por el maquinista: "¡No me extraña que este hombre haya perdido los nervios! La gente cruza las vías constantemente y los maquinistas no tienen tiempo de frenar. Psicológicamente debe ser muy duro atropellar a alguien, aunque no sea tu culpa y no puedas hacer nada", apuntaba @AngieBCN

Otras de las respuestas es la de @virgoasfvck, que asegura: "Quizás han de empezar a 'perder las formas' para que la gente entienda de qué va la cosa. Trabajar conduciendo un tren y que la gente se pase las normas por el forro no solo es una mierda, sino que el trauma se lo comen ellos".