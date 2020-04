La socióloga Rebeca Cordero: "Las altas expectativas pueden provocar miedo a la desescalada del confinamiento por coronavirus"

Mónica Carrillo y Matías Prats entrevistan en Antena 3 Noticias Fin de Semana a Rebeca Cordeo, profesora de Sociología de la Universidad Europea.

¿Nos dejará huella modificar de forma tan radical las relaciones sociales?

La huella que nos dejará dependerá del tiempo que duren estas políticas de distanciamiento social y cómo se va a construir el nuevo hábitat social en el que nos vamos a ver inmersos, que no ha partido del consenso ciudadano, sino de una imposición.

¿Llegaremos a interiorizar el distanciamiento?

Las rutinas hay que utilizarlas y asumir que son reales y posibles. Esto en sociedades como la española, con unos altos niveles de activismo social, parece difícil que vayamos a poder llegar a un modelo de sociedad parecido a la japonesa. Sin embargo, sí que es cierto que la temporalidad del confinamiento nos puede llevar a asumir cada vez más medidas de higiene social.

¿Puede haber miedo a la desescalada del confinamiento?

Sí, sobre todo por las altas expectativas que tenemos puestas en el fin del confinamiento y por el miedo al contagio. Entonces, no solamente el miedo, sino la frustración, el desasosiego y la sensación de vulnerabilidad y de fragilidad que va asociada con esta nueva realidad que es desconocida y para la que no estamos preparados.

¿Qué cambios puede generar esta situación?

Va a poder haber cambios en las estructuras sociales y económicas, como ha sucedido en todas las pandemias. No solo debemos de repensar este modelo de sociedad desde las perspectiva del individuo en el ámbito de trabajo con el rol 'productor', sino que también yendo un poco más allá y cuidando a ese individuo y sus relaciones sociales. Hay que darle al individuo unas alternativas para que no pierda esos factores de protección que son esenciales para que no le afecte a su equilibrio mental y psicológico.

¿Qué consejo le da a los padres de niños mayores de 12 años?

Les deben hacer conocedores de la realidad en la que estamos insertos, de que son agentes activos importantes para que esta situación se normalice lo antes posible y porque su implicación en esta realidad les va a llevar a poder recuperar de una forma lo más factible posible la vida anterior que teníamos. Si ellos no se implican, esto no va a ser posible.