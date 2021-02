La incertidumbre provocada por el coronavirus incrementa un 4,5% el "renting" de coches en 2020

La pandemia de coronavirus ha generado muchos cambios en nuestros hábitos. Uno de ellos es la movilidad. La incertidumbre ha provocado que se incremente el "renting" de coches en 2020. También la venta y alquiler de vehículos sostenibles ha aumentado en los últimos meses.

El cambio de movilidad ha hecho crecer el renting un 4 y medio por ciento. "Ha habido un incremento de 30.000 clientes este año".

Así, el parque de vehículos gestionados mediante esta modalidad ascendió a 743.388 vehículos, un 4,46% más que en 2019, mientras que el número de clientes creció un 15,77% hasta los 221.936 registros.

También aumenta la venta de bicicletas

El 20,35% de los vehículos que se matricularon en España en 2020 lo hicieron bajo régimen de renting, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

También el crecimiento de los coches sostenibles ha sido contundente, hasta un 22% en el último año, además según una encuesta esto va a más y el 70% piensa que en la siguiente compra de vehículos valorará la posibilidad de hacerse con un híbrido o un eléctrico.

Algunas empresas pudieron aguantar y no hacer ERTE, incluso en los meses más duros de la pandemia. El coronavirus ha provocado que se busque una movilidad más económica y más breve en el tiempo, por lo que las empresas se han adapatado: si utilizas el coche pagas, si no no pagas.

Movilidad cambiante también en las dos ruedas. La compra de bicicletas ha crecido un 20 por ciento durante el pasado 2020.