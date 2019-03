Julián Muñoz dice que recibía gratificaciones de Gil y sobres que "nunca" declaró

Julián Muñoz está declarando finalmente en el juicio que se sigue en la Audiencia de Málaga, en el que también están acusadas su expareja Isabel Pantoja y la que fuera su mujer, Maite Zaldívar, aunque inicialmente tanto él como su abogado habían pedido un aplazamiento de la declaración hasta que pudieran analizar la documentación aportada por el Ayuntamiento de Marbella sobre los ingresos obtenidos por el exregidor, a lo que el presidente del Tribunal se negó, advirtiendo de que o declaraba este martes o no lo podría hacer en todo el juicio.

Ha explicado que ha tenido "grandes sueldos", además de que "se nos gratificaba todos los meses firmando un recibí de 300.000 pesetas" por parte de una empresa municipal, a lo que añade que "el señor Gil, que trabajábamos muy duro, nos gratificaba con un millón de pesetas a veces, otras veces menos". Ha insistido en que se vean sus cuentas desde 1991 y no sólo desde 1997, y en que "tenía capacidad de ahorro como todo el mundo", aunque tenía número rojos en los bancos.

La fiscal le ha preguntado por los procedimientos judiciales en los que está inmerso y los delitos por los que se le ha condenado, contestando el exalcalde que ha estado tres años en la cárcel por delitos contra la ordenación del territorio "pero no por haberme quedado con dinero" y por el caso 'Minutas', como cooperador necesario de un delito de malversación, aunque en la sentencia, ha dicho, "no dice que yo me haya quedado con dinero".

"Es que la imagen que quiere dar la fiscal es que yo soy poco menos que Alí Babá", ha apuntado Muñoz, quien ha indicado que presidió 22 sociedades municipales, pero ha asegurado que "nunca" tuvo disposición de dinero de esas empresas y "jamás" las gestionó, lamentando que en los casos en los que se ha investigado la función de estas sociedades "se ha imputado a los políticos".

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga acoge este martes una nueva sesión del juicio, que ha comenzado notificándose en sala el auto en el que se resuelven las cuestiones previas planteadas por las partes. En esa resolución, el Tribunal desestima las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, aunque estima la solicitud de admisión de prueba de las partes y de la Fiscalía.