José Luis Ábalos, sobre el temporal de nieve Filomena: "Se ha montado el dispositivo más importante de la historia"

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que el temporal Filomena ha dejado graves problemas en las carreteras de Toledo, Cuenca, Castellón y Madrid, donde la A3, A4 y M40 permanecen cortadas, y otras tantas con largos atascos.

Se recomiendan las cadenas en la capital y se va a intentar mantener los Cercanías hasta las 00h, el Aeropuerto de Madrid Barajas ha desviado sus aviones y hay varios a la espera de despegue.

"Las previsiones nos han permitido procurar un dispositivo muy importante para evitar cualquier accidente y quiero agradecer al personal. Los medios han funcionado. No nos ha pillado por sorpresa, estaban claras las previsiones y se ha montado el dispositivo más importante de la historia", ha indicado Ábalos en una entrevista en Antena 3 Noticias.

El ministro hace un llamamiento a que no haya desplazamientos si no es estrictamente necesario. "No conviene salir de casa", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que a la pandemia del coronavirus se ha unido la situación meteorológica: "Estar en casa es lo más conveniente".