El invento para cortar la sandía de una forma rápida y sencilla que se ha hecho viral

Durante la época de más calor, lo que más nos apetece es consumir alimentos frescos y jugosos que aparte de dejarnos buen sabor de boca, nos hidraten. Uno de los alimentos más consumidos en verano y que además cumple estas condiciones, es la sandía, fruta de lo más apetecible en estas fechas.

Sin embargo, la sandía tiene un único problema a la hora de consumirla, su gran tamaño. Son muchas las personas que no saben cortar bien esta fruta o que directamente no la compran y no la consumen por no tener que ponerse a partirla y cortarla. Bien, pues eso se acabó.

Un truco de como cortar sandía de manera cómoda y rápida se ha hecho viral en las redes. Un usuario de la red social Twitter es quien ha dado con la clave, y os adelantamos que es un truco práctico y sencillo que está al alcance de cualquiera.

El tuitero, @carlosclavijo22, comenzaba el mensaje escribiendo “grandes genios fueron Mozart, Leonardo Da Vinci y el que inventó el tenedor para cortar sandía en cuadritos” y seguidamente insertaba el vídeo en el que enseñaba como cortar esta rica fruta con una herramienta especial que corta la sandía a cuadros.

La herramienta es mitad tenedor mitad cortador, esta segunda parte sirve para cortar la sandía y el tenedor se utiliza para comer los trozos cortados.

Alcanza casi 2 millones de visitas

Este vídeo acumulaya casi dos millones de reproducciones en la aplicación de Twitter. Desde su propia cuenta y enlazando a su vídeo, el creador del corte de sandía perfecto ha compartido otros vídeos donde se enseña a cortar la sandía de manera sencilla desde diferentes lugares del mundo.

También son de distintos lugares y usuarios los comentarios que van dejando los espectadores en el tuit viral, donde comentan críticamente que “funciona bien salvo por el detalle de que la sandía al estar apoyada en la mesa sobre el lado curvo, se mueve bastante y hay que aguantarla con firmeza” y otros aportan información de que este producto “se vende en Amazon”