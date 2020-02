La "interminable" rampa para personas con discapacidad en un colegio desencadena memes y burlas en redes sociales

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra y Secretaria General del PSOE de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, anunciaba a través de su cuenta oficial de Twitter la inauguración de una nueva construcción realizada en el CEIP San Mateo. Se trata de una rampa adaptada que "facilite el acceso de los menores y mantenga su seguridad", la cual ha sustituido a una antigua escalinata que allí se hallaba. Dicha obra ha contado con una inversión de 110.000 euros.

"Visita al CEIP San Mateo para comprobar la finalización de las obras de una rampa adaptada que el @aytoguadaira ha ejecutado. Con esta intervención ganamos seguridad para los menores y se aprovecha una zona del patio que estaba en desuso", explicaba la alcaldesa en la publicación.

No obstante, el tuit no ha dejado indiferente a ningún internauta al ver las imágenes que muestran la rampa en cuestión. La publicación ha llegado a recoger más de 1.000 'me gustas' y 540 'retweets', además de la cantidad de comentarios con bromas y respuestas sarcásticas al respecto. El motivo se encuentra en el aspecto de la construcción, una larga rampa con multitud de barandillas y cuestas.