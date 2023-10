Incendio en las discotecas de Murcia, en directo: noticias, desaparecidos, investigación y víctimas

Rebeca Pérez, vicealcaldesa de Murcia, ha comunicado a Antena 3 Noticias una buena noticia: tres de los cinco desparecidos han sido localizados con vida.

Aun así, tal y como ha declarado Pérez, el dolor no va a menos: "Murcia, todos los murcianos, estamos completamente desolados. No hay palabras para describir el dolor que sentimos en este momento que desde luego no va a menos, sino todo lo contrario, revivimos minuto a minuto el dolor de cada una de las familias"