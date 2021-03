Impresionante desprendimiento de rocas y tierra en la isla de El Hierro

El espectacular desprendimiento de rocas y tierra ha ocurrido en la zona conocida a como El Golfo, situado en el municipio de Frontera, en la isla canaria de El Hierro. Concretamente en la 'Fuga de Tibataje'.

Se tratade una zona muy escarpada y aislada, donde no vive nadie. Afortunadamente, en el momento del derrumbe de piedras en este acantilado no había ninguna persona y nadie ha resultado herido. Los desprendimientos aquí son bastante frecuentes por la orografía de la zona y la altura que alcanza la costa. De todos modos los vecinos no recuerdan ninguno tan espectacular como éste.

En las imágenes grabadas por los vecinos se puede ver cómo la tierra cae directamente al mar, sin que afectara a ninguna vivienda ni carretera de acceso. Las imágenes son espectaculares (ver vídeo).

Más desprendimientos en Canarias

Este episodio recuerda al ocurrido el pasado mes de noviembre en la isla de La Gomera. También un impresionante alud de piedras se desprendió de un acantilado en la playa de Argag. Una zona de tránsito de vehículos y peatones.

En este caso, se trasladaron efectivos al lugar y se desplegó un dispositivo de rastreo para comprobar si alguien podría haber quedado atrapado tras los restos de piedras y tierra. Afortunadamente, tampoco se produjeron daños personales.