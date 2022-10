Las imágenes del embalse de La Baells (Barcelona) seco debido a la sequía

Después de llevar un mes de otoño, los niveles de sequía deberían haber bajado y los embalses y pantanos haber recuperado sus niveles habituales, pero no es así. La sequía sigue dejando su huella y en muchos embalses se puede ver sus efectos.

La imagen que los vecinos de la comarca del Bergadá recordarán de su embalse está muy lejos a la actual. La tierra se está tiñendo de verde y el tamaño de sus grietas cada vez son mayores, incluso se puede ver cómo está empezando a crecer algunas plantas.

Además del factor de la sequía, las altas temperaturas que en estos últimos meses se han dado en gran parte de la Península, hacen que, tanto en este pantano como en muchos otros, el nivel de agua se estanque. De hecho, el embalse de La Baells se encuentra al 35% de su capacidad, es decir, la mitad que el año pasado por estas fechas.

Sin embargo, esta sequedad no solo afecta a este punto de Cataluña, sino que en Tarragona también se empieza sufrir las consecuencias.

Corte de suministros en Tarragona

Como en muchos otros puntos de nuestra geografía, el Ayuntamiento de Tarragona también se ha sumado a los cortes de agua durante un tramo de tiempo. En este caso no se puede usar durante 12 horas, desde las 19 horas de la tarde hasta las 7 horas de la mañana.

Una medida que no ha sentado del todo bien a sus residentes, pues dicen que ya no es solo por no poder utilizar la ducha a esas horas o poner la lavadora –que es cuando en teoría la luz es más barata–, sino porque las cañerías, cuentan, empiezan a no funcionar correctamente debido a tantos cortes.

Asimismo, los bares y restaurantes no quedarán exentos ante estos cortes y, por lo tanto, también se verán afectados.