Henry Méndez acaba a puñetazos con un hombre que estaba agrediendo a una mujer durante su concierto

No dudó en detener su concierto. "¡Óyeme, eh. Escúchame, colgado. Óyeme tú, colgado. Hey, tú, tú, tú, tú!", Méndez, micro en mano, llamaba así la atención del espectador que estaba, al parecer, agrediendo a una mujer.

En los videos del incidente, que se han hecho virales en redes, se ve cómo el cantante continúa recriminando la acción de este hombre, mientras se acerca a la posición del supuesto agresor. "Cómo se te ocurre pegarle a una mujer, eres un sinvergüenza", le dijo subido ya a un altavoz.

Acto seguido el artista saltó entre el público y comenzó una pelea con este espectador ubicado en las primeras filas. Durante el altercado varios asistentes chillan por el nerviosismo del momento, mientras otros intervienen para parar la pelea junto a miembros del equipo de seguridad de show musical.

Tras el incidente, para defender a una mujer que estaba siendo agredida, el cantante, Henry Méndez, regresó al escenario para continuar su actuación. Un concierto celebrado este viernes en Cártama, Málaga, dentro del programa de las fiestas de San Isidro labrador.

El artista cuenta su versión

La explicación llegó tras el concierto en el perfil Henry Méndez de Instagram. En la publicación el artista cuenta a sus seguidores porqué se vio obligado a intervenir.

"Todos ustedes y los que me conocen sabéis de mi respeto por las personas y que nunca está justificada la violencia. Pero no podía pasar por alto ver cómo un hombre (si se puede llamar de esta manera), le pegaba a una mujer delante mío y encima me reta. Soy consciente que soy un personaje público y que todo lo que sea polémica me puede perjudicar, pero no voy a permitir que se maltrate a una mujer delante mío. Os quiero, y que vivan España y Andalucía", comunicó Méndez.

La publicación, mitad disculpa, mitad justificación, termina con el hashtag #Gracias Cártama.

Henry Méndez

El artista, de 49 años, nació en Santo Domingo, aunque reside desde joven con su familia en Sant Quirze del Vallès en Barcelona. Su género musical es el reguetón, y los ritmos latinos fusionados con música electrónica.

'Rayos de sol', 'Te fuiste' y 'Mi reina' son algunos de sus éxitos más populares.

