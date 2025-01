El ganador de los 41 millones en Euromillones podría perder el dinero

Hay más de 41 millones de euros esperando a ser recogidos 13 días después de que el sorteo de Euromillones del pasado 27 de diciembre eligiera ganador. El número agraciado de tan suculento bote fue el 27.360, situado en la calle Susana Benítez, número 27, en el municipio cordobés de Puente Genil. Sin embargo, aún no se conoce el nombre del ganador.

Plazo para reclamar el premio

El ganador, presumiblemente habitante de la población de tan solo 30.000 habitantes, dispone de 90 días para reclamar los 41 millones de euros que le han tocado ya que, pasado este tiempo, perderá el premio.

Esto supone que el anónimo debe reclamar el dinero antes del 27 de marzo, fecha en la que se cumple el límite del plazo. Esto, aunque sorprendente, no es la primera vez que ocurre, ya que un ciudadano británico perdió un millón y medio de libras en 2003. Al no reclamar las libras, estas fueron destinadas a causas benéficas.

A pesar de que no se conozca la identidad del ganador del sorteo, no quiere decir que no haya reclamado ya el premio. De hecho, es habitual que no se conozca la identidad de los ganadores de grandes premios de las loterías en España, pues la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato para evitarse miradas y visitas indiscretas.

Gana 33 millones y lo encuentran muerto

Un suceso sorprendente tuvo lugar en Brasil. Cuando un hombre de 73 años ganó 33 millones de euros en un sorteo de lotería, invirtiendo únicamente 7 céntimos para la participación. Sin embargo, el hombre no pudo disfrutar del dinero, ya que presuntamente sufrió una parada cardiaca mientras se sometía a un tratamiento dental, el único servicio que pudo pagar con el premio.

La policía de Mato Grosso se encuentra investigando este suceso actualmente para confirmar la causa de la muerte y descartar la posible implicación de otra persona en su fallecimiento. Desde el departamento de policía informan que "todavía no se ha determinado si la causa de la muerte fue natural o provocada. Si se trata de una enfermedad súbita, la clínica no tendrá responsabilidad".