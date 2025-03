Gan Pampols desvela las cifras del impacto de la Dana en Valencia: más de 300.000 afectados, casas destruidas...

El teniente general retirado que ahora ocupa la vicepresidencia segunda de la Comunidad Valenciana, Francisco Gan Pampols, pone una cifra a las consecuencias de la trágica DANA que arrasó varias localidades la tarde del 29 de octubre de 2024. El mayor coste fueron todas las vidas humanas que fallecieron ese día como consecuencia de la riada, más de 200 personas.

También hubo quién se quedó sin casa, sin coche, sin prácticamente nada. "Estamos hablando, en una estimación que se quedará corta, en torno a los 18.000 millones de euros", asegura Pampols en un acto de presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana al que no ha acudido nadie del Gobierno central a pesar de que estaban invitados. Se trata de la primera fase de diagnóstico y se prevé que el Plan de Recuperación no esté cerrado hasta junio.

La Dana del 29-O provocó grandes daños personales y materiales en la Comunidad Valenciana: 306.000 personas afectadas - 225 muertos y 3 desaparecidos-, 11.242 viviendas, 141.000 vehículos y 800 kilómetros de carreteras, entre otros.

Se prevé que la inversión para la recuperación de las zonas afectadas sea de 3.711 millones por parte del Gobierno de España, 4.218 millones por la Generalitat; 56 millones por la Diputación de Valencia, y 45 millones por los diferentes ayuntamientos. El sector privado también se comprometió a dar una inversión de 288 millones de euros entre empresas privadas, fundaciones, ONG y asociaciones.

El coste económico de la DANA

El vicepresidente segundo ha realizado un desglose del impacto económico por sectores afectados: personas, infraestructuras, empresas, medio ambiente y tejido social y comunitario.

Daños personales

La Dana ha afectado a 103 municipios y a 306.000 personas, más los 225 fallecidos y tres desaparecidos. También ha dejado daños en 11.242 viviendas, cuyo coste de reposición asciende a 475 millones de euros a los que hay que sumar los 160 millones de los daños en ascensores, y en 141.000 vehículos, de los que 120.000 han sido siniestro total.

Daños en infraestructuras

La riada afectó a más de 350 kilómetros de cauces; dos presas dañadas (Forata y Buseo); dos estaciones de tratamiento de agua potable y 123 estaciones de depuración de aguas, con un coste total de 780 millones. También a más de 800 kilómetros en carreteras (360 millones de euros en daños) y a más de 550 vías ferroviarias (315 millones de euros en daños) y a 380 puentes y pontones.

Daños en empresas

Respecto a empresas, se han generado daños en activos empresariales por valor de 13.800 millones y una afectación a 275.000 trabajadores. Unas 64.104 empresas vieron afectadas su actividad y sufrieron daños y 275.000 trabajadores quedaron afectados, de los que 33.000 entraron en ERTE.

Daños medioambiente

En el medio ambiente, la Dana ha generado daños a las zonas medioambientales por 122 millones de euros. Las zonas corresponden al Anillo Verde (64 millones), la Albufera (5,7 millones) o el Parque Natural del Turia (6 millones). También se han requerido 324 millones para la gestión de los residuos. El total del coste ha sido de 446 millones.

Daños en tejido social

En el tejido social y comunitario, hay 168 locales afectados (20 millones en daños), 350 clubs deportivos afectados (10 millones en daños) y 40 millones en pérdidas por suspensión de eventos.

Mazón exige a Sánchez su compromiso en la recuperación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, envía una carta al presidente Sánchez para "obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación" tras la Dana.

Las cifras recogidas en este informe demuestran que la recuperación es un "imperativo nacional", y que la Comunidad Valenciana no puede hacer frente ella sola a este desafío. A su vez, exige que la recuperación sea tratada como "una cuestión de Estado, en la que éste no puede fallar" porque la región "no puede afrontar este reto sola y menos con un sobreesfuerzo de endeudamiento y sin recursos a fondo perdido".

