Galicia se sitúa a la cabeza de España en centenarios: este es su secreto

Carmen tiene 83 años, nos abre las puertas de su casa en Covelo, Pontevedra, y lo primero que hace es hablarnos de su huerta. "Yo lo que hago es trabajar", asegura. ¿Aún a día de hoy?, preguntamos. "Sí", responde convencida.

Una vida dedicada al trabajo en el campo, con una actividad entre moderada e intensa y, sobre todo, constante. Aquí siempre hay algo que hacer. Las cebollas, las lechugas y las gallinas no dan tregua. "Mira, esta gallina la tengo aquí apartada porque tiene pollitos", nos explica mientras recorremos su huerta.

Ella tuvo 7 hijos y emigró a Alemania, pero en cuanto pudo volvió y se estableció en su Covelo natal: "Aquí se vive muy bien".

2.400 habitantes y 12 centenarios

Razón no le falta. Se vive muy bien y por mucho tiempo. Esta pequeña localidad del interior de la provincia de Pontevedra tiene unos 2.400 habitantes y este año alcanzará los 12 centenarios. El porcentaje lo dice todo.

Además de la naturaleza y la alimentación, hay otro aspecto que aparece cada vez que se estudia la longevidad en el rural gallego; la falta de estrés. Aquí la vida se vive tranquila, en paz. Se trabaja duro y sin tregua, pero se disfruta tanto o más.

"No puedes estar quejándote todo"

Palmira tiene 87 años, entre risas nos invita a volver a su casa cuando cumpla los 100. Para ella todo es una cuestión de actitud. "No puedes estar pensando en lo malo y quejándote, hay que echarle una sonrisa". La suya no puede ser más bonita.

Aún enciende la cocina de leña y pasea por el entorno de su casa. "No me gusta nada estar metida en casa ni quieta", dice. No nos resulta difícil creerla, no hay más que verla.

Una vida de trabajo en la que también hubo tiempo para las fiestas y los bailes, como en el caso de Joaquina que aún recuerda las canciones de su juventud y que no duda en arrancarse a cantar en cuanto lo recordamos.

Ella cumplirá los 100 en julio y, aunque pretende ser una sorpresa, en cuento su hija se da la vuelta nos reconoce que sabe que le están preparando algo. Y es que no es para menos, un siglo no se cumple todos los días.

