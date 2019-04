La fiscalía de menores de Sevilla archiva el caso de Francisco Rivera

Tras escuchar a Rivera y a su mujer, el fiscal les ha advertido no obstante que se abstengan de volver a hacerlo. El torero ha declarado que su única intención fue la de compartir con sus amigos y seguidores una imagen que para él representa una tradición familiar.

Por su lado, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado que no cree, "en absoluto", que "exista en el comportamiento de Rivera alguna infracción legal". Catalá defendió, en referencia a lo que hizo Rivera y los otros diestros, que al no haber "ninguna lesión a ningún menor, no hay ningún comportamiento de imprudencia".

Desde el punto de vista jurídico, explicó el ministro, "para que haya una imprudencia tiene que haber un resultado". En este sentido, preguntado si habría que pasase algo grave para castigar esta actitud, como que un toro embista a un torero con su hijo cerca, Catalá dijo que "las circunstancias de riesgo no justifican la imputación", de manera que "no hay ninguna responsabilidad penal" en acciones como la de Rivera.