José María Múgica: "Cuando ví la foto se me pasó por la cabeza la imagen de mi padre"

"Estimado Mikel: a la vista de todos, la secretaria general del PSE cocinó con Arnaldo Otegi la cena de Nochebuena. No en mi nombre. Te ruego que tramites mi baja del PSOE". Esta es la breve carta que con la que el hijo de Fernando Múgica, dirigente socialista asesinado por ETA, abandonaba inminentemente el PSOE.

El motivo de este sonoro portazo es la fotografía publicada por un medio en la que se ve a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, preparando la cena de Nochebuena.

José María Múgica ha hablado con Espejo Público y ha declarado que para el la foto "pasó fronteras que nunca se deberían pasar". El motivo de su marcha del PSOE, según Múgica, es tan "sencillo" como eso. Al preguntarle qué se le pasó por la cabeza al ver la fotografía, Múgica ha apuntado: "se me pasó la imagen de mi padre, se me pasó pensar que esta Nochebuena mi madre no podía cenar con su marido (...) y se me pasaron 40 años pasados por sangre y fuego por el terrorismo, y, se me pasó que no todas las ideas son legítimas".

Fernando Múgica fue asesinado por ETA en febrero de 1996 por un disparo en la nuca en presencia de su hijo José María.