'Fantito' vuelve a casa: aparece el peluche del pequeño Marcos

Con el año nuevo, muchos deseos se cumplen. El del pequeño Marcos era que 'Fantito', el peluche con el que tanto tiempo pasaba y tanto valor sentimental tenía, volviera a casa. El elefante se perdió el pasado 29 de diciembre en Valencia y, desde entonces, el menor de 4 años, quien parece una enfermedad intestinal rara, ya no era el mismo. Marcos estaba muy triste.

'Fantito' es el mejor amigo de Marcos porque es quien le acompaña a todas sus sesiones en el hospital. Con este peluche, Marcos ha vivido sus "momentos más duros". Cuando el peluche se perdió, sus padres empapelaron el centro de Valencia con carteles y muchas personas se movilizaron para encontrarlo. Ahora, con la llegada de 'Fantito' a casa de nuevo, el pequeño rebosa felicidad.

El pequeño asegura que su peluche "ahora está más bonito" y es que, aunque el pequeño no se ha dado cuenta, 'Fantito' es una réplica exacta que un niño tenía y que ha decidido darle a Marcos: "Nosotros lo vamos a llevar siempre en el corazón", comentan emocionados los padres de Marcos.

"Me lo llevo a todos los sitios"

Y es que cómo no le va a hacer ilusión a Marcos la vuelta de 'Fantito' si asegura que "se lo lleva a todos los sitios". Este peluche le ha acompañado desde que tenía cinco meses de vida y ha estado en cada una de las "duras" sesiones por las que pasa en el hospital para recibir tratamiento contra la enfermedad que sufre.

Marcos tiene un botón gástrico porque no quiere comer y no tiene hambre. Sus padres aseguran que la vuelta de 'Fantito' ha sido "algo mágico" ya que, desde el primer momento, Marcos "le cogió un cariño especial". Además, su regreso ha sido una gran noticia para el pequeño, quien estaba triste por no poder abrazar a su peluche.

Ahora, con una sonrisa, el niño ha dado las "gracias" a todo el mundo "por buscar a Fantito".