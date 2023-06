EVAU 2023: ¿En que comunidad es más fácil aprobar la Selectividad?

Ha llegado el día marcado en el calendario de miles de jóvenes. Y es que comienza la semana decisiva para los más de 38.000 estudiantes que aspiran a acceder a la universidad en toda España. Todos los conocimientos aprendidos y desarrollados durante este curso académico tendrán ahora que demostrarlos y ponerlos en práctica para someterlos a las pruebas de la EVAU. Se lo juegan todo, por lo que es recomendable seguir estos consejos para hacer los exámenes de la mejor manera posible.

Bien es cierto que, en función de la comunidad autónoma en la que se presenten los alumnos, esos exámenes tendrán lugar antes o después. Y no solo eso, sino que también serán más fáciles o más difíciles. La Selectividad no implica un examen común en todo el territorio nacional, lo que conlleva diferencias, no solo en la fecha o el grado de dificultad, sino también en los criterios de evaluación. Por lo tanto, existen 17 modelos de pruebas de acceso a la universidad distintos, uno por cada comunidad autónoma.

Las fechas de este año

La convocatoria ordinaria tiene lugar durante tres días de junio. En la Comunidad Valenciana, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son los días 6, 7 y 8 de junio. En Madrid, también hay exámenes el día 5 de junio. Por otro lado, en Andalucía, Ceuta o Melilla se realizan el 13, 14 y 15 de junio.

Una vez finalizada la convocatoria ordinaria, los alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria que se desarrolla en el mes de julio.

Según los datos de la pasada Selectividad, las comunidades con un menor porcentaje de aprobados fueron la Región de Murcia (un 93,1% de aprobados), Galicia (93,22%), Extremadura (93,57%), Canarias (93,63%) y Madrid (94,52%). La otra cara de la moneda la representa La Rioja. Casi el 100% de los alumnos aprobaron las pruebas (99,36%). De esta forma se concluye que la Región de Murcia podría tener la Selectividad más complicada, mientras que la de La Rioja es la más sencilla.

Sin embargo, son varios y diversos factores los que influyen en la nota final. Como decíamos anteriormente, la preparación de los estudiantes para enfrentarse a las pruebas no es la misma, al igual que las pautas establecidas a la hora de corregir los exámenes.