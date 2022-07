Estabilizado un incendio en Mijas después de que un coche empezara a arder y se expandiera a terreno forestal

El municipio malagueño de Mijas ha vuelto a llevarse un nuevo susto después de que un coche haya empezado a arder y el fuego se haya extendido hasta el terreno forestal, lo cual ha hecho necesaria la intervención de los bomberos para controlarlo. Las llamas ya están controladas, pero todavía es visible una gran columna de humo a lo largo del municipio, dado que hace apenas 24 horas que comenzó el fuego, y todavía no se ha extinguido por completo.

Este desgraciado episodio es el último de muchos que se llevan produciendo en toda España a lo largo del mes de julio. Nuestro país está padeciendo los peores efectos de la devastadora ola de calor que ha sacudido Europa, y que también ha alcanzado récords históricos de temperaturas en países como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca, con máximas nunca registradas y que han puesto en situaciones límite, tanto a la población como a sus respectivos gobiernos.

Sin embargo, ninguna ola de incendios registrada en el mundo ha sido equiparable a la de España, al menos hasta hace poco. La única nación europea donde también se ha comenzado a registrar un desolador panorama es Grecia, que se vuelve a ver engullida por las llamas como ocurrió el verano pasado, cuando, tanto este país como Turquía, sufrieron los peores incendios del verano en toda Europa.

Se intensifica la diferencia de temperaturas

Uno de los aspectos a tener en cuenta en medio de esta situación es la gran diferencia de temperaturas que se está registrando en el mundo, y al mismo tiempo. Mientras algunas zonas de Oriente Próximo superan los 50º C, en el sur del planeta ocurre lo contrario, registrándose temperaturas inferiores a los -50º C. Es decir, más de 100º C de diferencia al mismo tiempo en regiones que alcanzan récords históricos de temperaturas, y que parece que seguirán en aumento.

Entretanto, la responsabilidad de los incendios sigue siendo objeto de polémica. Es el caso del incendio de Ateca (Zaragoza), donde se supo que fue causado por una empresa que se encarga de reforestar para compensar las emisiones de CO2. También está detrás la culpa del hombre, como ha sido el caso de incendios provocados por una colilla mal apagada, por pirómanos que lo han hecho intencionadamente, o por causas diferentes. En cualquier caso, los incendios intencionados acarrean penas que van desde los 10 hasta los 20 años de prisión.