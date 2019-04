En España hay actualmente unos 30.000 nacidos un 29 de febrero

Alejandro nació a primera hora de la mañana en Valencia. Las probabilidades de nacer en este día son de una entre 1.461 y a su madre, Laura Gavara, no le gusta mucho la fecha: "No me apetecía que naciese este día, pero bueno, hay que asumirlo, claro", ha dicho.

Andreu, de Barcelona, también celebrará su cumpleaños verdadero sólo cada 4 años, aunque a él, de momento, no parece importarle. Sus padres lo buscaban y programaron el parto para este 29 de febrero a propósito. "Era una cesárea programada y somos tendentes a las fechas raras", asegura la madre, Nuria Cabezas.

Son más de 30.000 actualmente en España. Entre ellos, José Manuel Ubarrechena celebra hoy su 20 cumpleaños. No es que se conserve mal, sino que es el presidente del Club Mundial de Bisiestos. Sí, ese club existe y él sopla hoy por sus dos décadas bisiestas y sus 80 años reales.

Nacieron ese día que se añade cada cuatro años porque, aunque tendemos a pensar que la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, en realidad tarda 5 horas, y 48 minutos más. Por eso hay que ajustar cada cuatro años añadiendo un día al calendario.

Si no hubiera bisiestos, este lunes sería 15 de julio de 2017, vaya frío para ser verano. Pero, sobre todo, no habría que celebrar lo de cuatro años en un día. Este lunes, en Málaga, celebración por todo lo alto de 62 'vipsiestos', como prefieren llamarse. Un día... es un día.