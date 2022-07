La ola de calor no da tregua y en las horas clave del día no es muy recomendable salir a la calle, así que estos son algunos consejos que puedes llevar a cabo dentro de casa para resistir mejor las temperaturas extremas y que el interior de tu hogar sea menos caluroso y bajar los grados, eso sí, sin la necesidad de mantener constantemente encendido el aire acondicionado, lo que dispararía la factura de la luz considerablemente.

Un consejo bastante útil y que seguramente muchos ya sabrán (aunque puede que muchos otros no), es cerrar las ventanas y echar las cortinas a lo largo del día. Este tipo de cortinas u otro tipo de tela funciona muy bien para tapar los focos de calor que principalmente entran por las ventanas. Esto no quiere decir que no debamos ventilar la casa durante el día, puesto que al caer la noche, cuando ya entra algo más de viento y fresco, podemos abrir las ventanas para que se vaya el aire cargado durante el día y poder enfriar la casa. Para ventilar la vivienda se debe proceder a abrir las ventanas a primera hora del día, antes de que las temperaturas alcancen su punto álgido, y solamente durante un corto período de tiempo.

Puertas cerradas

Por otro lado, mantener las puertas de las habitaciones más calurosas cerradas también ayuda, ya que se evita una expansión del calor por toda la casa, algo que varía por la posición cambiante del sol, por lo que hay que estar pendiente de estos detalles que pueden rebajar un poco más el calor en el interior.

Se recomienda también mantener puntos de iluminación concretos, como lámparas de sobre mesa o de pie, y no las luces de techo que añaden más calor a toda la estancia.

Dónde y cómo dormir

Otro gran problema es el lugar donde dormir, ya que hay muchas personas que se trasladan en verano a otras estancias más frescas de la casa como el sótano o incluso la terraza, y más aún si se comparte habitación con otra persona, donde la temperatura corporal ejerce más calor y apenas refresca. Una solución a todo esto pasa por cambiar el tejido de tus sábanas, elegir una ropa de cama que regula la temperatura como el algodón o las fibras naturales que hacen que el cuerpo sude menos y escoger una ropa que no apriete demasiado y estemos ligeros y cómodos.

Plantas naturales

Las plantas naturales también pueden refrescar el ambiente, un truco que a muchas personas que siguen contando con plantas artificiales puede haberles pasado desapercibido. Al regarlas de noche, generan un frescor extra a las estancias. Algunos de los ejemplos más comunes son el aloe vera, el árbol de caucho, la cinta o la areca.