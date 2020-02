Encuentran a un matrimonio de ancianos muertos en su casa de Lora del Río

La Guardia Civil ha descubierto este miércoles los cuerpos sin vida de un matrimonio de ancianos, de 83 y 90 años, en su casa de Lora del Río, Sevilla.

Ha sido un médico del centro de salud del municipio quien ha dado la voz de alarma al no acudir a una cita médica prevista para hoy. Tras esta llamada una patrulla se ha personado en la vivienda de los ancianos y ha encontrado los cadáveres. De momento no ha trascendido si los cuerpos presentaban signos de violencia. Lo que sí se conoce es que no existen denuncias previas por violencia de género. A la vivienda se ha trasladado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de la Comandancia de Sevilla, para llevar a cabo una investigación.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de un matrimonio muerto en Lora del Río, en Sevilla y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este suceso en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.