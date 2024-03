Encuentran el cuerpo de un hombre en un piso de Pamplona que había fallecido semanas antes

El hombre de 85 años residía en este bloque de viviendas ubicadas en el número 3 de la calle Monasterio de Tulebras, tuteladas por el Ayuntamiento de Pamplona. El viernes por la mañana, el hombre de avanzada edad fue encontrado sin vida en el baño de su piso. Por el estado en el que se encontraba el cuerpo, llevaba semanas muerto.

Los vecinos fueron los que se dieron cuenta de que algo no iba bien. Un fuerte olor invadía los pasillos del bloque, sobre todo el de la cuarta planta donde vivía el anciano. "El olor era insoportable y habían empezado a salir bichos por debajo de la puerta", contaba una de las vecinas del edificio. Un grupo de albañiles que realizaba trabajos de rehabilitación en uno de los apartamentos vacíos del mismo piso también se extrañaron por el olor y llamaron a los servicios de emergencias.

Cuatro agentes municipales se personaron en el edificio y trataron de conseguir una llave para entrar en la vivienda desde la que salía el putrefacto olor. Al percatarse de que numerosos gusanos salían del domicilio, pidieron a los inquilinos que volvieran a sus casas hasta aclarar lo ocurrido. El cuerpo del hombre de 85 años se encontraba en el baño y por su estado se pudo determinar que llevaba semanas muerto.

Se procedió al levantamiento del cadáver y los agentes municipales contactaron con un equipo de sanidad para poder limpiar y fumigar el interior. No hubo éxito ya que los vecinos seguían viendo como los gusanos se paseaban por el rellano. "Nos dicen que no vendrán a limpiar hasta el lunes (tres días)", lamentaba una vecina de avanzada edad.

Los agentes municipales tampoco daban crédito al ver que la vecindad iba a tener que vivir en esas circunstancias hasta hoy, lunes. Por ello, tras hacer varias llamadas al servicio de limpieza, sin éxito, ellos mismos se encargaron de limpiar y desinfectar la zona.

El Ayuntamiento de Pamplona aclara que no se trata de un piso tutelado

Desde el Ayuntamiento de Pamplona han querido aclarar que el piso en el que se ha encontrado a este hombre sin vida, "no es tutelado, sino viviendas para personas mayores que son autónomas".

Hallados muertos una madre y a su hijo de 60 años en su vivienda de Basauri

A principios del mes de marzo, una mujer octogenaria y su hijo de 60 años fueron encontrados muertos en su vivienda de Basauri. Amigos y vecinos hacía días que no los veían salir del piso que tenía las persianas echadas. Tras varias llamadas sin respuesta, los amigos de Juanjo decidieron avisar a la Policía por si les hubiera pasado algo.

Los Bomberos del parque foral de Galdakao, tras aporrear la puerta de la vivienda en numerosas ocasiones sin éxito, accedieron a la vivienda por el piso superior.

La madre tenía problemas de movilidad y de audición. "No oír la había limitado por completo. Como no se escuchaba, hablaba muy alto y ya no quería salir de casa", contaba la vecina. Por ello, solo salía a la calle para ir al ambulatorio por una cita médica y siempre acompañada de su hijo Juanjo.

Él se encargaba exclusivamente del cuidado de ella, porque el padre y marido de la familia hacía años que había fallecido. Se encargaba de hacer los recados cada día y se le veía mucho por la localidad, por ello, tras días sin verlo por la zona, se encendieron las alarmas.

