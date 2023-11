La emotiva despedida a una profesora de Ourense que se jubila tras 40 años de docencia

Para los alumnos y profesores del colegio Salesianos de Ourense, el lunes fue una jornada muy especial. No porque fuese un día sin deberes o con más tiempo de recreo de lo normal, sino que la comunidad escolar tenía preparada una sorpresa para una de las docentes. Maite Estévez, profesora de lengua, se jubilaba después de cuatro décadas dedicándose a la enseñanza. Además, la celebración era por partida doble ya que la homenajeada cumplía años ese mismo día.

A última hora de la mañana, tanto jóvenes estudiantes de ESO como de Bachillerato y profesores formaron un paseíllo a modo de homenaje colectivo. Tal y como se puede observar en el vídeo difundido por el propio centro, los aplausos y la emoción de Maite fueron los protagonistas. Además, los alumnos y alumnas de las diferentes generaciones a las que dio clase coreaban el nombre de la docente mientras ella repartía besos y abrazos entre los asistentes.

Las palabras de la profesora

"No tengo palabras. Me quedé sin palabras dedicándome toda la vida durante 40 años a dar clases de lengua. Y que me quede sin palabras, si durante 40 años tuve palabras fuertes, duras, maravillosas… es imposible", quiso decir la profesora. Además de eso, lanzó un mensaje aquellos que ahora ya serán sus ex alumnos: "Os deseo lo mejor del mundo. Que la vida os sonría y que lo paséis muy bien. Estoy super agradecida", mientras hacía un gesto tocándose el corazón.

Pero las sorpresas no terminaban ahí. Al final del paseíllo, una compañera esperaba a la profesora recién jubilada con un enorme ramo de flores que sirvió de colofón final para el homenaje. Deja atrás infinidad de horas de clase pero ahora, tal y como ha expresado, le toca disfrutar de sus nietos y de su familia.

Durante los últimos días se han sucedido los mensajes de cariño y de felicitación a Maite. Todos ellos deseándole una feliz jubilación y algunos de ellos rememorando esa etapa en las aulas en las cuales esta docente dio clase más de media vida.