El coronavirus acaba con la turismofobia en España

Hace muy poco tiempo, en ciudades como Madrid o Barcelona, los vecinos se quejaban de la masificación turística. Ahora esas ciudades los necesitan más que nunca. La pandemia de coronavirus ha acabado con los turistas y los negocios que viven de ellos agonizan.

Fin a la turismofobia

Querían que se fueran a su casa y así, entre grafitis y protestas aprendimos un nuevo concepto: turismofóbia. "Yo desde luego no les echo de menos" dice este ciudadano. Porque así, hace relativamente poco, estaban algunas de nuestras zonas más turísticas, llenas y sin hueco.

Pero este verano en Barcelona por la crisis del coronavirus, "en la Rambla he flipado porque está todo cerrado y no hay nadie" afirma este turista nacional. "Es feo, no reconozco a Barcelona" asegura este otro ciudadano.

Vayamos ahora Benidorm. "Nosotros hemos conocido Benidorm en su apogeo, pues esto da un poco de pena" transmite otro turista. "Parece la ciudad muerta" compara este otro.

Y aunque hay quien disfruta de esta nueva situación,"sin gente es una maravilla", no todos aprovechan, que se lo digan a los hoteles, "los hoteles están vacíos", o tiendas, bares y restaurantes, "trabajamos en hostelería y no hay nadie". Y es que ahora, muchos piden que vuelvan los turistas.