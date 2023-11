Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2023: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

Tal día como hoy, un 16 de noviembre, pero de 2000, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, visita Vietnam, 25 años después de concluir la guerra. Fue la primera visita de un presidente estadounidense desde que Richard Nixon viajara a Saigón en 1969.

Las relaciones entre los dos países habían ido progresando lentamente durante varios años. Clinton levantó el embargo comercial contra Vietnam en 1994 y al año siguiente restauró relaciones diplomáticas. Abrió la Embajada de Estados Unidos en Hanoi en 1996, y en 1999 Estados Unidos y Vietnam firmaron un amplio acuerdo comercial. Pero aún quedaban pendientes las heridas de un conflicto que dejó más de un millón y medio de muertos vietnamitas y otros 58.000 estadounidenses. Clinton no pidió disculpas por la guerra de Vietnam, aunque buscó dar un paso más en el proceso de reconciliación y mirar hacia el futuro del país del sudeste asiático. El presidente Bill Clinton, que durante el conflicto se encontraba en la universidad, no fue reclutado por su estatus de estudiante, por lo que durante su carrera política tuvo que enfrentarse a muchas críticas por no haber participado en la guerra. Junto a Clinton viajaron ejecutivos de más de 50 corporaciones norteamericanas, con la esperanza de ganar terreno en lo que consideraban un vasto mercado sin explotar de 78 millones de personas.

Además, este mismo día, pero de 2021, se realiza por primera vez en España un trasplante simultáneo de corazón e hígado. La operación, realizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, duró más de 12 horas e involucró a 30 profesionales sanitarios. Primero se trasplantó el corazón y luego el hígado, tras lo cual el paciente pasó a la UCI y, en pocos días, fue trasladado a planta de hospitalización. En la intervención participaron sanitarios del programa de cardiopatías congénitas del adulto, de la unidad de trasplante hepático, del servicio de cirugía general y del banco de sangre, entre otras unidades del Gregorio Marañón, que es Centro de Referencia Nacional (CSUR) en cardiopatías congénitas desde 2010.

¿Qué pasó el 16 de noviembre?

1855: El médico, explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria en el curso del río Zambeze, en Rhodesia.

1885: El empresario norteamericano George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en Estados Unidos la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1978: Se firma en España el Real Decreto-Ley que adelanta la mayoría de edad de los 21 a los 18 años.

1985: Fallece en Armero (Colombia) la niña Omayra Sánchez Garzón, víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Permaneció tres días atrapada entre los restos de su casa.

2003: Debuta el delantero Leo Messi con el FC Barcelona en un encuentro amistoso contra el Oporto en esa ciudad portuguesa.

2010: La UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el flamenco, la dieta mediterránea, los castellets catalanes, el canto de la Sibila mallorquín y la cetrería.

2017: El cuadro de Leonardo Da Vinci 'Salvator Mundi' es vendido por 450 millones de dólares, un récord mundial.

2019: En Cuba, se celebra el 500 aniversario de la inauguración de la ciudad de La Habana, evento en el que se reabre el Capitolio, edificio construido entre 1927 y 1929 a imagen de su gemelo de Washington, y que permanecía cerrado tras una década de restauración.

¿Quién nació el 16 de noviembre?

1717: Jean Le Rond D'Alambert, matemático y físico francés.

1892: Tazio Nuvolari, automovilista italiano.

1922: José Saramago, escritor portugués.

1938: Miguel Ángel Gozalo, periodista español.

1947: Iñaki Anasagasti, político español.

1951: Pepe Navarro, periodista español.

¿Quién murió el 16 de noviembre?

1797: Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960: Clark Gable, actor estadounidense.

2006: Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.

2014: Antoni María Badaia i Margarit, filólogo español.

2018: Francisco Calvo Serraller, historiador y ensayista español.

2019: Terry O'Neill, fotógrafo británico.

¿Qué se celebra el 16 de noviembre?

Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, el Día Internacional del Flamenco y el Día Internacional del Patrimonio Mundial.

