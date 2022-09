El drama de Sady: no pueden contratarla porque en la Seguridad Social la dan por muerta

Sady Brítez es empleada de hogar pero desde hace tiempo no puede trabajar. Lo impide un error en la Seguridad Social: "Me dieron de baja y ahora aparezco como fallecida", cuenta.

Lo que pasó en realidad es que hace cuatro meses murió la persona para la que Sady trabajaba. Cuando fue a dar de baja su contrato se encontró con la sorpresa. "Alguien apretó mal la tecla" y ahora es ella la que figura como fallecida.

Sin empleo y sin paro

La empleada de hogar ha pedido ayuda desesperada porque se encuentra en una situación crítica. Sin empleo y sin paro, se ve limitada: "Ya he perdido un trabajo porque no me podían dar de alta", relata.

Sady ha puesto un a reclamación y ha intentado acceder a su vida laboral para buscar una solución a su problema, pero, de momento, nadie se la ha dado. "Lo más rápido posible quiero que se arregle para poder ser dada de alta otra vez en un nuevo empleo", explica.

Colapso en la Seguridad Social

La opción que tiene Sady para revertir esta situación es justificar que está viva a través de un escrito. El problema es que con la pandemia del coronavirus y la falta de personal algunos trámites acumulan retrasos de varios meses, lo que a su vez genera un atasco administrativo.

En abril, CCOO, UGT y CSIF denunciaron que la situación de la Seguridad Social era de "sinestro total", debido a que "sus responsables y gestores que, lejos de buscar soluciones y alternativas viables, llevan a este servicio público a su total deterioro, con malas prácticas que atienden más bien a intereses privados, vulnerando el carácter público y de atención a la ciudadanía".

Los sindicatos advirtieron que "en ningún caso esta situación es atribuible al personal comprometido que presta sus servicios en la Seguridad Social", pero alertaron: "Tiene limitados los accesos a nuestras oficinas, desplazando dicha atención como opción perversa a la obligatoriedad encubierta hacia la atención telefónica y telemática, restando a la opción por la atención presencial, con las dificultades que llevan consigo desde muchos sectores de la ciudadanía disponer de medios telemáticos para relacionarse con la Seguridad Social".