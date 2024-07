Dos estudios confirman que el inicio precoz del tratamiento contra la migraña mejora su evolución

La migraña es una enfermedad neurológica que se manifiesta en un dolor de cabeza intenso o grave. En muchas ocasiones resulta incapacitante para quien la padece y puede acompañarse de vómitos, intolerancia a la luz y al sonido. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de 5 millones de españoles la padecen, hasta un 24% de los pacientes nunca han consultado su enfermedad al médico y un 50% abandona el seguimiento tras las primeras consultas.

En los últimos años han sido aprobados diferentes fármacos específicos para la prevención de esta enfermedad, pero aún así, ante los primeros síntomas de migraña todavía se prescriben medicaciones inespecíficas que no se han diseñado para tratarla y que tiene poca eficacia. Ahora, dos estudios internacionales, liderados por el grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Vall d'Hebron Instituto de Investigación han demostrado que la administración temprana de fármacos específicos para prevenir la migraña mejora la respuesta a la terapia y puede evitar la progresión de la enfermedad. También mejorar la calidad de vida de los pacientes e incluso disminuir la discapacidad y evitar la cronificación.

En cuanto a la evolución de la migraña, el hecho de tomar un tratamiento específico durante las fases iniciales de la enfermedad puede llegar a evitar que se desarrolle y se convierta en crónica en los pacientes que tienen más de 15 días de migraña al mes. “Cuando comienzas tarde el tratamiento, es mucho más difícil hacer marcha atrás. Si hacemos tratamientos tempranos, podemos disminuir la cronificación. Por lo tanto, sería recomendable prescribir tratamientos como primera línea para prevenir la migraña crónica y conseguir mejorar la calidad de los pacientes, disminuir la discapacidad y reducir los costes socioeconómicos asociados”, explica la Dra. Patricia Pozo-Rosich, jefa de Sección del Servicio de Neurología y de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Algunos de los factores que son clave para que la terapia de buenos resultados son el hecho de tener menos migrañas al mes o menos discapacidad asociada a la enfermedad. “Los resultados subrayan la importancia de iniciar el tratamiento precozmente para conseguir mejorar la evolución de la enfermedad, sin esperar a que otros fármacos inespecíficos resulten ineficaces”, asegura el Dr. Edoardo Caronna, neurólogo de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d’Hebron e investigador principal.

También en los estudios se conoció que existen otros factores asociados a una mejor respuesta al tratamiento, como por ejemplo tener dolor sólo en un lado de la cabeza o no padecer depresión. El sexo de la persona no influye en la respuesta, pero sí se observó que funciona mejor en personas con edad avanzada.“Todos estos factores nos ayudan a entender por qué algunos pacientes responden o no, pero necesitamos continuar investigando para tener biomarcadores específicos para el diagnóstico, seguimiento y respuesta al tratamiento de la migraña que nos permitan identificar las personas que responderán a la terapia antes de tomarla”, concluye la Dra. Pozo-Rosich.

Tipos de migraña

·Migraña sin aura

Es la forma más frecuente de la migraña y sus principales síntomas son:

- Dolor en un lado de la cabeza

- Dolor pulsátil (se sienten los latidos del corazón)

- Dolor en el cuello o la mandíbula (con menor frecuencia)

- El dolor aparece de forma espontánea y suele durar más de 4 horas y menos de 3 días. En niños y adolescentes pueden durar menos de 4 horas

- La actividad física y el movimiento de la cabeza empeoran el dolor

- Puede provocar intolerancia a la luz, los sonidos y los olores

- Náuseas y vómitos

·Migraña con aura

Se diferencia de la migraña sin aura por la aparición de otros síntomas (denominados aura) que pueden afectar a diferentes sentidos. Hay varios tipos.

- Aura visual: aparecen destellos luminosos en el centro del campo de visión, que se van desplazando

- Aura sensitiva: suele iniciar con hormigueos en la punta de los dedos de una mano, ascender hasta el hombro y finalmente manifestarse en la comisura de la boca y de la lengua

- Aura del lenguaje: provoca dificultad de comprensión del lenguaje y/o para articular palabras y suele aparecer junto a síntomas visuales o sensitivos

· Migraña menstrual:

Se relaciona con la bajada brusca de los niveles de estrógenos, que suele producirse justo antes de la menstruación. Puede mejorar o desaparecer durante el embarazo o la menopausia