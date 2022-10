Se dispara la venta de perros corgis, la raza favorita de la reina Isabel II

Lo que empezó siendo un hobby ahora se ha convertido en negocio de éxito. El mismo día que falleció la reina Isabel II, Carlos González, propietario de una tienda de animales en Antequera (Málaga) recibió una docena de llamadas para interesarse por la raza de perros que acompañó a la monarca inglesa durante toda su vida: los corgis.

Ahora tiene una lista de espera de más de 40 personas a la que aún no sabe si va a poder dar respuesta. "No quiero que se me vaya de las manos porque lo más importante es el trato personalizado. Ahora mismo tengo a una de las hembras embarazada y pueden venir 6, 7 u 8 cachorros. A partir de ahí iremos viendo", asegura.

Carlos González llevaba años criando estos ejemplares simplemente por afición. "El primer corgi que vi fue en un pueblo de Italia y me gustó tanto que empecé a criar algunos cachorros en mi tiempo libre. Las primeras camadas no fueron fáciles de vender porque es un perro poco conocido en España", asegura el propietario de Dream Corgis Andalusi, uno de los escasos centros de cría que existen en nuestro país.

A diario recibe llamadas desde EEUU, Rusia o República Dominicana para hacerse con uno de estos perros: "El día del duelo de la reina, salieron en televisión aquellos perros que la habían acompañado hasta el final de sus días, entonces creció el interés por esta raza", apunta Carlos.

¿Cuánto cuesta esta raza?

El precio de una cría de corgis puede rondar los 1.800 o 2.000 euros pero también requiere un esfuerzo importante para hacerse con una buena camada. "Uno de los machos que tengo lo compré en Ucrania y es campeón de España de belleza. El otro me lo traje de Hungría. Pero lo importante es el cariño y la dedicación que le tengo a cada uno de mis animales", apostilla González cuya familia lleva toda la vida dedicada a una tienda de animales en Antequera.