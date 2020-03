Día de la Mujer 2020: Los mensajes más representativos del 8 de marzo

Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer 2020, una jornada en la que ciudades de todo el mundo salen a las calles a rendir homenaje a las mujeres y a reinvindicar la equiparación de derechos entre hombres y mujeres.

Respetar el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos o conseguir una igualdad real en la que cada día sea 8M son ejemplo de las reivindicaciones que algunas de las principales voces femeninas lanzan con motivo del Día de la Mujer.

Aquí recopilamos los mensajes más representativos del 8 de marzo:

Sola o borracha, quiero llegar a casa

Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto

Sin Hermione, Harry Potter habría muerto en el primer libro

Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa

No estamos todas, faltan las asesinadas

Quisieron enterrarnos pero no sabían que somos semillas

Ni soy histérica, ni estoy menstruando. Grito porque estoy indignada

Juntas y fuertes, feministas siempre

El feminismo es una revolución no un lema del marketing

Somos el grito de las que ya no tienen voz