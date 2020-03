El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer 2020. Aunque este año no ha habido acuerdo entre las plataformas y los sindicatos para convocar una huelga feminista en España porque, entre otras cosas, el Día Internacional de la Mujer este año cae en domingo, se mantienen las convocatorias de manifestaciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Para muchas personas estas convocatorias siguen teniendo sentido. Sometidas en muchos países, despojadas de cualquier tipo de libertad en otros, en España la desigualdad se percibe sobre todo en el ámbito laboral y de conciliación, donde todavía queda mucho camino por recorrer.

La participación el año pasado de la manifestación del 8 de marzo en España y en otros países fue de récord, impulsada por el 'me too' y por la situación política en España. En nuestro país, hubo marchas en 120 ciudades, huelga general y paros de dos horas contra la discriminación, el acoso y la violencia. Asimismo, por primera vez se hizo los que se llamó 'huelga de cuidados', puesto que son las mujeres las que soportan mayor carga de trabajo no remunerado dentro de sus hogares.

Sin embargo, son muchas otras las personas que no están a favor de esta manifestación del Día de la Mujer al considerar que no defienden la igualdad o que no son necesarias.Y tú, ¿apoyas la manifestación feminista del 8 de marzo?